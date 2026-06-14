Demoran a un joven con marihuana durante un operativo policial en El Maitén

Personal policial de la localidad de El Maitén detectó a un joven que transportaba envoltorios con cannabis sativa durante un operativo preventivo realizado en horas de la madrugada del pasado 12 de junio.

El procedimiento se llevó a cabo alrededor de las 2:50 de la mañana en inmediaciones del cementerio municipal, cuando efectivos que desarrollaban tareas de control y prevención observaron a una persona en actitud sospechosa. Al identificarla y efectuar las diligencias correspondientes, encontraron entre sus pertenencias varios envoltorios que posteriormente fueron sometidos a las pruebas de rigor.

Ante la situación, tomó intervención la Sede Fiscal Descentralizada de Esquel, dependiente de la Justicia Federal, junto al personal especializado de la División Drogas y Leyes Especiales de la Comarca. Los análisis practicados confirmaron que la sustancia incautada era cannabis sativa, comúnmente conocida como marihuana.

Como resultado del procedimiento, se inició una actuación judicial en el marco de la Ley Nacional 23.737, que regula los delitos vinculados a estupefacientes. La persona involucrada quedó en libertad, aunque supeditada a la causa que se tramita ante la Justicia Federal.

De acuerdo con las primeras hipótesis de los investigadores, se sospecha que el joven podría estar vinculado a actividades de comercialización urbana de estupefacientes. Este tipo de operadores suele actuar en espacios públicos, como plazas y sectores de concurrencia habitual, o mediante entregas previamente coordinadas bajo la modalidad conocida como "delivery", ocultando la sustancia en prendas de vestir u objetos de uso cotidiano para evitar ser detectados.

La investigación continúa bajo la órbita de la Justicia Federal con el objetivo de determinar el alcance de la actividad y la posible existencia de otros involucrados.