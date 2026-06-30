Productos regionales y gastronomía, una alianza para potenciar el turismo

Prestadores gastronómicos de El Bolsón, El Foyel, El Manso y Ñorquinco participaron de una masterclass de Productos Cárnicos Regionales que puso en valor la producción rionegrina como una herramienta para enriquecer la oferta turística y gastronómica de la región.

La actividad reunió a cocineros, productores, técnicos e instituciones vinculadas al turismo y al desarrollo productivo.

Durante la jornada se elaboraron dos propuestas gastronómicas con carne de capón patagónico, acompañadas por productos hortícolas de la Comarca Andina, vinos rionegrinos y jugos regionales, mostrando el potencial de la producción local para construir una experiencia turística con identidad.

Además de la cocina en vivo y la degustación, productores de Ñorquinco compartieron con los asistentes el proceso de producción de la carne, la importancia de la ganadería extensiva y la práctica de la trashumancia, mientras que productores de El Bolsón presentaron el trabajo que desarrollan en la producción frutihortícola, integrando toda la cadena de valor en una misma propuesta.

La Secretaria de Turismo de Río Negro, María Sol Canalda, destacó que “la gastronomía es una de las grandes puertas de entrada para conocer un destino. Cuando un visitante prueba un plato elaborado con productos regionales también está conociendo nuestra historia, nuestro paisaje y el trabajo de quienes producen en cada rincón de la provincia”.

“Río Negro tiene una diversidad productiva única, que va desde los frutos del mar hasta la ganadería, las frutas, las hortalizas, los vinos y los aceites de oliva. Integrar toda esa riqueza a la propuesta gastronómica significa generar más oportunidades para los establecimientos, agregar valor a la producción local y ofrecer experiencias cada vez más auténticas a quienes nos visitan”, agregó.

La masterclass forma parte de una estrategia que busca fortalecer el vínculo entre producción, gastronomía y turismo, promoviendo que cada vez más establecimientos incorporen materias primas rionegrinas a sus cartas y transformen esa identidad en un diferencial para el desarrollo turístico de cada localidad.