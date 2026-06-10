Rápida intervención de bomberos evitó daños mayores en una vivienda de Villa Turismo

Una importante intervención del Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios de El Bolsón permitió controlar un incendio declarado durante la noche del martes en una vivienda ubicada en Villa Turismo, evitando que las llamas provocaran daños de mayor magnitud en la estructura.

Según se informó desde el cuartel, el alerta se recibió alrededor de las 22:15 horas, cuando se dio aviso de un incendio en una vivienda situada sobre calle Ñanco. De manera inmediata se despachó una unidad liviana al lugar, seguida por dos unidades pesadas con personal especializado.

Al arribar al domicilio, los bomberos encontraron a los propietarios realizando una primera tarea de sofocación del fuego, acción que contribuyó a contener inicialmente el avance de las llamas. Posteriormente, el personal procedió a evaluar las condiciones de la estructura y detectó la presencia de focos ígneos activos en la parte superior del techo, específicamente en la zona de la cumbrera y el entrepiso.









Ante esta situación, se desplegó un operativo de extinción que demandó un importante trabajo debido a la ubicación de los focos y a la altura en la que se encontraban. Para acceder al sector afectado fue necesario remover parte de las cumbreras y chapas del techo, tarea que se realizó con extrema precaución para garantizar la seguridad de los bomberos que trabajaban sobre la estructura.

Las labores se extendieron durante varios minutos y requirieron la intervención de tres dotaciones, que trabajaron coordinadamente para extinguir por completo el incendio y evitar su propagación hacia otros sectores de la vivienda.

Durante el operativo también se debió retirar un conducto de chimenea construido en chapa, elemento que podría haber tenido relación con el origen o la propagación del fuego dentro de la estructura.

Afortunadamente no se registraron personas heridas y los daños materiales fueron limitados. De acuerdo con la evaluación preliminar realizada en el lugar, las pérdidas alcanzaron aproximadamente un 15 por ciento de la vivienda.

En el procedimiento colaboró personal de la Policía de Río Negro, que brindó apoyo en las tareas de seguridad y organización del sector mientras se desarrollaba el operativo.

La rápida respuesta de los propietarios y la posterior intervención de los bomberos resultaron fundamentales para evitar consecuencias más graves y preservar gran parte de la vivienda afectada.