RIMI sí, pero con beneficios para Río Negro

El bloque PJ-NE adelantó que está dispuesto a acompañar el proyecto de adhesión al Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI), aunque condicionó su apoyo a la incorporación de cláusulas que aseguren beneficios concretos para la economía provincial.





En ese sentido, los legisladores advirtieron que el RIGI y el Súper RIGI otorgan ventajas innecesarias a grandes empresas para atraer inversiones en sectores que ya son muy rentables, sin derramar en el resto de la economía y desfinanciando al Estado, con el RIMI puede suceder lo mismo.





Por eso, la bancada peronista presentó un proyecto alternativo al del Gobierno, que garantice la participación de pymes locales, proyecte nuevos puestos laborales y dinamice la economía.





El legislador Leandro García señaló que la provincia debe aprovechar todas las herramientas que favorezcan la inversión productiva, pero advirtió que los incentivos fiscales no pueden transformarse en subsidios sin contraprestaciones para Río Negro.





"Nosotros estamos de acuerdo con facilitar inversiones y simplificar trámites para las pequeñas y medianas empresas. Lo que no estamos dispuestos a aceptar es que la provincia otorgue beneficios fiscales sin exigir nada a cambio. Si Río Negro resigna recursos, tiene que recibir empleo, proveedores locales, transferencia tecnológica y valor agregado", sostuvo García.





El proyecto enviado por el Ejecutivo propone que las empresas adheridas al RIMI nacional tengan un acceso simplificado al Régimen de Promoción Económica e Industrial de Río Negro. Para el bloque opositor, esa simplificación debe complementarse con compromisos verificables que permitan que las inversiones impacten efectivamente sobre el desarrollo provincial.





"Las experiencias más exitosas del país demuestran que las inversiones generan mayores beneficios cuando están vinculadas a la contratación de trabajadores locales, al fortalecimiento de proveedores regionales y a la incorporación de conocimiento y tecnología. No alcanza con que una empresa invierta; necesitamos que esa inversión deje capacidades permanentes en Río Negro", afirmó.





En ese sentido, el bloque presentó una propuesta de modificación para que las empresas que accedan a los beneficios promocionales provinciales deban presentar un Plan de Impacto y Desarrollo Provincial, con metas concretas vinculadas a la generación de empleo rionegrino, la capacitación laboral, la contratación de proveedores locales, la transferencia tecnológica y el agregado de valor dentro del territorio provincial.





García remarcó que la discusión trasciende al RIMI y se relaciona con el modelo de desarrollo que la provincia pretende construir frente a las grandes oportunidades que abren las inversiones energéticas, industriales y de infraestructura.





"Río Negro no puede conformarse con ser solamente el lugar donde se extraen recursos o se instalan proyectos. Tenemos que lograr que esas inversiones generen industria, conocimiento, trabajo de calidad y nuevas oportunidades para nuestras empresas. Ese debe ser el objetivo de cualquier política de promoción económica".





Finalmente, el legislador sintetizó la posición del bloque: "Nuestra postura es muy clara: adhesión al RIMI sí, pero con empleo, proveedores, tecnología y valor agregado en Río Negro. Si los beneficios los pone la provincia, los beneficios también tienen que quedar en la provincia".