Río Negro Bilingüe habilita el ingreso para 3.000 nuevos estudiantes

La iniciativa, impulsada por el Gobernador Alberto Weretilneck, forma parte de una política pública que vincula educación, empleabilidad y desarrollo productivo, con el objetivo de preparar a más rionegrinas y rionegrinos para las oportunidades laborales que genera la nueva etapa de crecimiento de la provincia.





Una herramienta concreta para el futuro

Río Negro Bilingüe fue diseñado para fortalecer la formación de capital humano y acompañar el crecimiento de sectores estratégicos como energía, turismo, tecnología, logística, comercio y servicios, donde el manejo del inglés es cada vez más importante.





El programa ofrece una propuesta gratuita, 100% virtual, autogestionada y asincrónica, disponible las 24 horas. De esta manera, cada estudiante puede avanzar a su propio ritmo, según sus horarios y posibilidades.





La plataforma contempla hasta 10 niveles de aprendizaje alineados al Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas, lo que permite organizar trayectos formativos acordes al conocimiento previo de cada participante.





Cómo sigue el proceso

Las personas incorporadas en esta nueva cohorte comenzarán a recibir en sus correos electrónicos registrados la notificación con los datos de acceso a la plataforma online y las indicaciones para iniciar el recorrido.





Al ingresar por primera vez, deberán realizar el examen de nivelación obligatorio. Esta instancia permitirá determinar el nivel de inicio más adecuado para cada estudiante y garantizar un trayecto de aprendizaje personalizado.





Para completar esta etapa, los nuevos participantes tendrán un plazo de 45 días desde la habilitación del acceso.





Una provincia que se prepara

Con esta nueva cohorte, el Gobierno de Río Negro continúa ampliando una política pública que ya mostró una fuerte respuesta de la comunidad.





El programa se inscribe en el rumbo provincial de preparar a Río Negro para el futuro, transformando el crecimiento de sectores estratégicos en más capacitación, inclusión y oportunidades concretas para la comunidad.

El Gobierno de Río Negro habilitó el acceso a la plataforma de Río Negro Bilingüe para 3.000 nuevos inscriptos, que tendrán 45 días para realizar la nivelación obligatoria y comenzar su formación gratuita en inglés.