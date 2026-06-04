Río Negro licita red de gas para 80 familias de El Bolsón y culmina obras

La concreción de esta iniciativa asegura calor constante, seguridad y un impacto económico sumamente positivo frente a las bajas temperaturas de la región cordillerana.





A la par del importante llamado a licitación, la Provincia culmina en el transcurso de esta misma semana los trabajos de extensión de gas sobre las calles Enebro y Quemquetreu. Esta intervención, ejecutada bajo la supervisión de la Subsecretaría de Infraestructura, demandó una inversión de $38.043.329 para la instalación de 480 metros de cañería.





Si bien esta labor puntual resulta de menor escala, beneficia de forma directa a cinco familias y da respuesta concreta a un pedido de los vecinos. De esta manera, el Gobierno atiende las demandas específicas de la comunidad y garantiza que, una vez operativa la red, los frentistas cuenten con el servicio en sus puertas para iniciar los trámites de conexión domiciliaria a través de gasistas matriculados.





De esta manera, el Estado rionegrino planifica, invierte recursos y cumple sus compromisos. Con obras que inician a paso firme y se terminan en los plazos previstos, Río Negro demuestra con hechos que funciona y garantiza servicios esenciales en cada rincón de su territorio.





Las empresas interesadas en consultar o adquirir los pliegos licitatorios podrán hacerlo en la sede del Ministerio de Obras y Servicios Públicos de Río Negro (Buenos Aires 4, Viedma), a través del teléfono 0800-222-3595 o en la página web oficial: https://obrasyserviciospublicos.rionegro.gov.ar/compras-y-licitaciones.

El Gobierno de Río Negro realizará el 24 de junio la apertura de ofertas para la segunda etapa del proyecto estratégico en el barrio Luján Ruta 40 Norte, con un presupuesto oficial de $473.343.250, para brindar cobertura directa a 80 familias de la zona. Además, está finalizando la extensión de red en la localidad para garantizar el servicio a otros cinco hogares.