El Bolsón recuperó casi 24,5 toneladas de papel y cartón para reciclaje



El compromiso de la comunidad de El Bolsón con el cuidado del ambiente volvió a reflejarse en cifras récord. Durante el último período de trabajo, el Centro de Reciclado local logró recuperar 22.600 kilogramos de cartón y 1.860 kilogramos de papel de segunda, alcanzando un total cercano a las 24,5 toneladas de materiales que serán reincorporados al circuito productivo. El compromiso de la comunidad de El Bolsón con el cuidado del ambiente volvió a reflejarse en cifras récord. Durante el último período de trabajo, el Centro de Reciclado local logró recuperar 22.600 kilogramos de cartón y 1.860 kilogramos de papel de segunda, alcanzando un total cercano a las 24,5 toneladas de materiales que serán reincorporados al circuito productivo.





El importante volumen recuperado representa un avance significativo en las políticas de gestión de residuos y economía circular que se vienen impulsando en la localidad. Gracias a la separación de residuos en origen realizada por cientos de vecinos y al trabajo cotidiano de los operarios del Centro de Reciclado, estos materiales evitarán terminar en basurales o afectar el entorno natural de la región.





Desde el municipio destacaron que este logro constituye una muestra concreta del compromiso ambiental de la comunidad y del esfuerzo conjunto entre los ciudadanos y los trabajadores que participan del proceso de clasificación y recuperación de residuos.





La reutilización de papel y cartón no solo contribuye a reducir la cantidad de desechos que llegan a disposición final, sino que además permite disminuir la huella de carbono asociada a la producción de nuevos materiales, generando beneficios ambientales directos para toda la comunidad.





Las autoridades remarcaron que el desafío es continuar fortaleciendo los hábitos de separación domiciliaria y ampliar la participación ciudadana para incrementar los niveles de recuperación de residuos reciclables. En ese sentido, señalaron que cada acción cotidiana, por pequeña que parezca, aporta a la construcción de una ciudad más sustentable y comprometida con el cuidado de los recursos naturales.





Con casi 24,5 toneladas de papel y cartón recuperadas, El Bolsón continúa consolidando su camino hacia una gestión ambiental responsable, apostando a la reducción de residuos, la reutilización de materiales y la protección del entorno natural que caracteriza a la región.