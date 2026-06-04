Río Negro creció en venta de combustibles y se destacó en el país

Según datos de la Secretaría de Energía de la Nación relevados por Politikon Chaco, en abril las ventas de combustibles al público cayeron 2,4% interanual en la Argentina, mientras que el acumulado del primer cuatrimestre cerró con una baja del 1,2%.





En ese contexto, solo San Juan (+2,1%), Río Negro (+2%), Santa Fe (+1,8%) y Buenos Aires (+0,7%) lograron cerrar el período con variación positiva. El desempeño rionegrino también se destaca en la Patagonia, donde el resto de las provincias registró caídas: Neuquén (-0,8%), Chubut (-4,6%), Santa Cruz (-7,5%) y Tierra del Fuego (-3,2%).

La venta de combustibles al público es un indicador asociado al movimiento de la economía cotidiana: producción, transporte, turismo, servicios y circulación interna. En Río Negro, ese comportamiento acompaña a una provincia activa, con una agenda de desarrollo que combina inversiones, obra pública, economías regionales y presencia territorial del Estado.





El dato confirma que Río Negro sostiene señales concretas de actividad, incluso en un escenario nacional complejo. En la provincia se viene trabajando para consolidar un rumbo basado en planificación y defensa de los intereses, generando condiciones para que el desarrollo se traduzca en movimiento económico, empleo y más oportunidades.

Río Negro cerró el primer cuatrimestre de 2026 con un crecimiento interanual del 2% en la venta de combustibles al público, ubicándose entre las únicas cuatro provincias del país que registraron resultados positivos. En un contexto nacional marcado por la retracción de la demanda, este desempeño refleja movimiento real en estaciones de servicio, actividad económica y circulación en el territorio.