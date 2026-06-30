Río Negro registró 417 trámites de cambio de identidad de género





El Registro Civil de Río Negro lleva realizados 417 trámites de cambio de identidad de género en el DNI, de acuerdo al relevamiento elaborado por el organismo provincial. Los datos permiten observar la evolución de este trámite registral, su distribución por género elegido y las edades en las que se concentra la mayor demanda.

Del total de trámites realizados, la elección del género varón representa 231 casos, lo que equivale al 55,4%; la elección del género mujer representa 143 trámites, es decir, el 34,29%; mientras que la elección no binaria alcanza 43 trámites, equivalente al 10,31% del total.

La evolución anual también muestra un crecimiento sostenido en los últimos años. Entre 2021 y 2025 se concentraron 270 trámites, es decir, cerca del 65% del total registrado. El pico se produjo en 2022, con 71 trámites, mientras que 2025 registró 54, ubicándose entre los años con mayor cantidad de solicitudes.

Otro dato relevante surge de la edad al momento de realizar el trámite. La mayor concentración se ubica en la franja de 18 a 29 años, que es la predominante en los tres grupos relevados. En términos generales, los datos muestran que la actualización registral tiene una incidencia especialmente marcada en adolescentes, jóvenes y adultos jóvenes.

El informe también permite observar situaciones de segundo cambio registral, es decir, casos en los que una persona solicita volver al género registrado originalmente. Hasta 2025 se registraron 5 casos autorizados judicialmente, con un caso por año desde 2021. Para este tipo de solicitud, la intervención judicial es obligatoria.

Desde el Registro Civil se destacó que el trabajo del organismo está orientado a acompañar cada trámite con información clara, atención cercana y cumplimiento de la normativa vigente, garantizando que las personas puedan acceder a la actualización de su documentación de manera ordenada, segura y respetuosa.

“Detrás de cada trámite hay una persona que necesita que su documentación refleje correctamente su identidad. Nuestro rol como Estado es brindar una atención responsable y eficiente, para que cada vecino y vecina pueda realizar el trámite con el acompañamiento del Registro Civil”, señalaron desde el organismo.

El relevamiento permite observar no solo la cantidad de trámites realizados, sino también cómo fue cambiando la demanda a lo largo del tiempo. En los primeros años, la elección del género mujer tenía mayor peso relativo; sin embargo, desde 2018 la tendencia se modifica y comienza a predominar la elección del género varón. La opción no binaria aparece en la serie a partir de 2021 y tuvo su mayor registro en 2022, con 17 trámites.

De esta manera, el Registro Civil provincial continúa fortaleciendo su tarea administrativa y territorial, con el objetivo de facilitar el acceso a la documentación, mejorar la atención al público y acompañar los trámites que forman parte de la vida cotidiana de los rionegrinos.