Se realizó en El Hoyo un nuevo curso de manipulación de alimentos

50 personas participaron del curso de seguridad e higiene en la producción y manipulación de alimentos en el salón de Cultura, con el fin de mejorar las condiciones de seguridad en los comercios.





Se trabajó en 7 módulos teóricos sobre generalidades; alimentos seguros; claves de inocuidad; plagas y basuras; enfermedades de transmisión por alimentos, entre otros.









Los concurrentes recibirán su carnet de manipulador/a nacional con validez por 3 años, lo que les permite trabajar en sus emprendimientos gastronómicos o ser contratados generando mayores oportunidades laborales. Quienes necesitaban renovarlo pudieron presentarse únicamente a rendir el examen final.





Las capacitaciones fueron dictadas por la Sub Secretaría de Salud Ambiental de la Provincia del Chubut, Delegación Oeste, con el biólogo Fabián Árgel y el Médico Veterinario Juan Labandibar