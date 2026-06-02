Se realizó en El Hoyo un nuevo curso de manipulación de alimentos

Noticias Del Bolson junio 02, 2026


50 personas participaron del curso de seguridad e higiene en la producción y manipulación de alimentos en el salón de Cultura, con el fin de mejorar las condiciones de seguridad en los comercios.

Se trabajó en 7 módulos teóricos sobre generalidades; alimentos seguros; claves de inocuidad; plagas y basuras; enfermedades de transmisión por alimentos, entre otros.




Los concurrentes recibirán su carnet de manipulador/a nacional con validez por 3 años, lo que les permite trabajar en sus emprendimientos gastronómicos o ser contratados generando mayores oportunidades laborales. Quienes necesitaban renovarlo pudieron presentarse únicamente a rendir el examen final.

Las capacitaciones fueron dictadas por la Sub Secretaría de Salud Ambiental de la Provincia del Chubut, Delegación Oeste, con el biólogo Fabián Árgel y el Médico Veterinario Juan Labandibar











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