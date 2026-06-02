Ángel Huala: 23 años al servicio de los demás y una vocación que nació gracias al amor de su madre

Cada vez que suena la sirena, decenas de vecinos saben que los bomberos voluntarios de El Bolsón salen a enfrentar una emergencia. Sin embargo, detrás de cada casco y cada uniforme hay historias de vida, sacrificios y vocaciones que se construyen con el paso de los años. Una de ellas es la de Ángel Huala, uno de los integrantes con más trayectoria dentro del cuartel local, quien este 2026 cumple 23 años de servicio activo.

En el marco del Día Nacional del Bombero Voluntario, Huala compartió parte de su historia personal, los recuerdos que marcaron su carrera y las razones que lo llevaron a dedicar más de dos décadas a ayudar a quienes atraviesan los momentos más difíciles de sus vidas.

A sus 44 años, Ángel es el integrante más antiguo de la primera camada de bomberos que ingresó entre 2002 y 2003. De aquel grupo inicial, es el único que permanece en actividad.

“Soy el más viejito de la camada”, dice entre risas, aunque detrás de esa frase se esconden años de capacitaciones, emergencias, incendios, accidentes y miles de horas de servicio a la comunidad.

Consultado sobre si de niño soñaba con convertirse en bombero, la respuesta llegó acompañada de una profunda emoción. Huala recordó a la persona que lo impulsó a seguir este camino y que aún hoy continúa siendo su principal inspiración.

“Siempre voy a decir que le debo mucho a una persona que hoy está en el cielo, que me hizo encaminar a esto, a lo que soy hoy en día. Voy a estar muy agradecido toda la vida”, expresó.

Esa persona era su madre.

“Es mi viejita. Gracias a ella estoy acá”, dijo con la voz cargada de sentimientos, recordando a quien lo acompañó y alentó en los primeros pasos de una profesión que terminó convirtiéndose en una forma de vida.

A pesar de los años transcurridos y de las innumerables experiencias acumuladas, Ángel asegura que volvería a tomar la misma decisión si tuviera la oportunidad de empezar nuevamente.

“La verdad que sí. Se aprenden muchas cosas, en cada emergencia hay que estar a la altura y todos los días seguimos aprendiendo y capacitándonos. Elegiría otra vez esta linda profesión que es ser bombero”, afirmó.

Durante más de dos décadas le tocó enfrentar situaciones de extrema complejidad. Incendios estructurales, accidentes viales, rescates y tragedias forman parte de una realidad que deja huellas imborrables en quienes trabajan en primera línea.





Entre todos esos recuerdos, hay dos momentos que permanecen grabados para siempre en su memoria.

“Me marcó mucho un accidente de una nenita. Siempre me acuerdo de eso. Y después una de las últimas salidas que tuvimos por un incendio sobre la Ruta 40 Norte. Son esas cosas que un bombero nunca olvida”, relató.

Como ocurre con muchos servidores públicos, detrás de cada intervención existen historias que quedan guardadas en silencio, experiencias que fortalecen el carácter pero también dejan enseñanzas y emociones difíciles de explicar.

Al hablarles a los jóvenes que sueñan con integrar el cuartel de bomberos, Huala fue claro y directo: animarse es el primer paso.

“Que se animen. Es una linda carrera, una linda profesión. Con humildad y ganas se puede llegar lejos. Yo siempre fui una persona humilde y sencilla, y acá sigo después de tantos años”, sostuvo.

Finalmente, se refirió a una de las sensaciones más particulares para cualquier bombero: el sonido de la sirena.

“Es algo especial. Quizás con los años baja un poco la adrenalina, pero el sonido de la sirena siempre te toca algo por dentro”, confesó.





Antes de finalizar, Ángel aprovechó la oportunidad para saludar a sus compañeros del Cuartel de Bomberos Voluntarios de El Bolsón y también a los integrantes de los distintos cuarteles de Río Negro.

En una jornada dedicada a reconocer el trabajo de quienes arriesgan su vida por los demás, la historia de Ángel Huala refleja el verdadero espíritu del voluntariado: la vocación de servicio, el compromiso con la comunidad y la decisión de estar siempre dispuesto a ayudar, aun cuando nadie lo vea.

Porque detrás de cada salida de emergencia hay personas como Ángel, que desde hace más de 23 años responden al llamado de una sirena que nunca deja de emocionar.