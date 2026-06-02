UnTER convoca a fortalecer la ESI y participar de una nueva jornada de Ni Una Menos

En el marco de un nuevo aniversario del movimiento Ni Una Menos, que se conmemora cada 3 de junio en todo el país, la Unión de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación de Río Negro (UnTER) renovó su compromiso con la Educación Sexual Integral (ESI) y convocó a las comunidades educativas a continuar fortaleciendo este eje transversal en las escuelas desde una perspectiva de derechos.

Desde el sindicato docente destacaron la importancia de sostener y profundizar las propuestas pedagógicas vinculadas a la ESI, al tiempo que difundieron una serie de secuencias didácticas destinadas a los distintos niveles educativos. El objetivo es acompañar el trabajo que se realiza cotidianamente en las instituciones y generar espacios de reflexión, participación y construcción colectiva en torno a la igualdad, el respeto y la prevención de las violencias.

Además, invitaron a docentes y comunidades educativas a compartir imágenes, producciones, reflexiones y experiencias desarrolladas en las escuelas que permitan visibilizar las acciones llevadas adelante en relación con la Educación Sexual Integral, siempre garantizando el resguardo de los derechos de niñas, niños y adolescentes.

Las experiencias recopiladas formarán parte de un Padlet digital colaborativo que será publicado en la página institucional de UnTER. Desde la organización aclararon que la propuesta didáctica difundida para esta fecha es de carácter optativo y que la convocatoria permanecerá abierta durante todo el ciclo lectivo para continuar incorporando nuevas iniciativas.

En el comunicado, el gremio docente expresó su preocupación por lo que considera un retroceso en las políticas públicas vinculadas a la igualdad de género y la prevención de las violencias. “Frente al avance sobre las políticas de género y el desmantelamiento de programas fundamentales, sostenemos la ESI como una herramienta indispensable para construir una sociedad más justa e igualitaria”, señalaron.

Asimismo, convocaron a participar de las actividades previstas para este 3 de junio, reafirmando las consignas históricas del movimiento que nació en 2015 para visibilizar y combatir la violencia de género en Argentina.

La concentración se realizará este miércoles 3 de junio a las 16 horas en la Plaza de Lago Puelo, donde organizaciones sociales, sindicales, educativas y vecinos volverán a reunirse para expresar el reclamo por una sociedad libre de violencias y con plena vigencia de los derechos.

“Nos encontramos en las calles para seguir diciendo: Ni Una Menos. Vivas, libres y con derechos nos queremos”, concluye la convocatoria.