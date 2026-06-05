Un trabajador del servicio de recolección de residuos sufrió un grave accidente. Bariloche

Según informaron fuentes policiales, el conductor del camión de residuos realizó una maniobra en reversa, sin advertir que el hombre se encontraba próximo al vehículo de grandes dimensiones.





El camión embistió al hombre y, aparentemente, habría impactado contra un pino del lugar, a metros de la intersección de calles Comandante Luis Piedra Buena y Entre Pinos I, en inmediaciones del puesto de la Policía de Río Negro.





Debido al impacto, el trabajador sufrió heridas graves. Las primeras informaciones indicaron fracturas expuestas en ambas piernas, aunque todavía no hay datos precisos al respecto.





El trabajador fue trasladado de urgencia al hospital zonal en una ambulancia que llegó al lugar poco después del hecho. Además, también intervinieron efectivos policiales. ANB

El hombre fue embestido por el camión mientras realizaba sus tareas en la zona este de la ciudad. Sufrió graves heridas.Un trabajador del servicio de recolección de residuos sufrió un grave accidente este viernes por la mañana cuando se encontraba desempeñando sus funciones en la zona este de la ciudad.