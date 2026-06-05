Turismo Río Negro inauguró nueva sede en El Bolsón y convoca a prestadores a regularizar sus habilitaciones

La Delegación de Turismo de Río Negro en El Bolsón comenzó una nueva etapa institucional tras concretar su mudanza a una nueva sede, desde donde continuará brindando atención y asesoramiento a prestadores turísticos de toda la región. La referente local del organismo, Macarena Benítez, destacó que el cambio de ubicación responde a la integración de la Secretaría de Turismo dentro del Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo de la provincia, lo que permitió concentrar distintas áreas en un mismo edificio.





La nueva oficina funciona en Perito Moreno 3750, primer piso, oficina 5, dentro de la Delegación del Ministerio de Producción y Desarrollo Económico. Desde allí se continuará trabajando en la asistencia y acompañamiento a quienes desarrollan actividades vinculadas al turismo, especialmente en los procesos de habilitación y regularización de servicios.





“Arrancamos el mes en un nuevo domicilio y seguimos esperando a nuestros prestadores turísticos para acompañarlos en todos los trámites relacionados con la habilitación provincial”, explicó Benítez al tiempo que remarcó que el objetivo es facilitar los procedimientos administrativos y brindar asesoramiento para que los emprendedores puedan cumplir con todos los requisitos exigidos.





La funcionaria recordó que en la oficina se atienden consultas de quienes necesitan renovar sus habilitaciones, así como también de nuevos emprendimientos que buscan incorporarse formalmente a la actividad turística. El acompañamiento incluye tanto a establecimientos de alojamiento como a prestadores de turismo activo y otras modalidades contempladas por la normativa provincial.





Benítez señaló que la habilitación turística provincial constituye una herramienta fundamental para el crecimiento de los emprendimientos, ya que permite acceder a los distintos programas de promoción impulsados por el gobierno rionegrino. En ese sentido, recordó que recientemente se realizó en Buenos Aires el lanzamiento oficial de la temporada de invierno de Río Negro, una de las acciones promocionales más importantes del calendario turístico.





“Todos aquellos prestadores que estén habilitados pueden formar parte de las campañas de promoción turística provincial, así como también de los fan tours y viajes de prensa que se organizan tanto en el país como en el exterior”, destacó.





Desde Turismo Río Negro insistieron en la importancia de que los emprendimientos avancen con sus procesos de habilitación para formar parte de la oferta turística oficial de la provincia y acceder a los beneficios que implica estar incorporados al registro provincial.





Con la nueva sede ya en funcionamiento, la Delegación de Turismo de Río Negro en El Bolsón reafirma su compromiso de acompañar al sector privado y fortalecer la calidad de los servicios turísticos de la región, en una temporada invernal que se presenta con importantes expectativas para la actividad.