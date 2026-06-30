Vialidad Rionegrina intensifica el operativo invernal para mantener transitables las rutas de la región



Con la llegada de las temperaturas bajo cero y el inicio de la temporada invernal, Vialidad Rionegrina intensificó las tareas de mantenimiento preventivo en las rutas de la Zona Andina Sur con el objetivo de garantizar la seguridad de quienes transitan por la región. Así lo confirmó el delegado zonal, Enrique Ibarra, quien destacó que el organismo trabaja de manera permanente para reducir los riesgos que generan las heladas, la nieve y el hielo sobre la calzada. Con la llegada de las temperaturas bajo cero y el inicio de la temporada invernal, Vialidad Rionegrina intensificó las tareas de mantenimiento preventivo en las rutas de la Zona Andina Sur con el objetivo de garantizar la seguridad de quienes transitan por la región. Así lo confirmó el delegado zonal, Enrique Ibarra, quien destacó que el organismo trabaja de manera permanente para reducir los riesgos que generan las heladas, la nieve y el hielo sobre la calzada.





Ibarra explicó que el operativo comenzó durante el mes de mayo, aunque en las últimas semanas las tareas se profundizaron debido a las condiciones climáticas propias del invierno.





"Venimos trabajando desde mayo y ahora de una manera mucho más intensiva porque las temperaturas están bajo cero. Esto nos obliga a realizar un trabajo preventivo para brindar mayor seguridad a todos los automovilistas que circulan por las rutas provinciales", señaló.





Uno de los sectores donde actualmente se concentra gran parte del trabajo es la Ruta Provincial 86, donde Vialidad despliega maquinaria específica para el esparcimiento de arena y sal sobre el pavimento con el fin de mejorar la adherencia y disminuir el riesgo de accidentes provocados por el hielo.





El delegado explicó que el organismo se encuentra plenamente abocado al Operativo Invernal, que habitualmente se extiende entre mayo y septiembre, aunque su duración depende de las condiciones meteorológicas de cada temporada.





"Estamos trabajando full time. Hay movimiento permanente y los equipos están operativos durante todo el día. Además contamos con personal de la sección de Mecánica Pesada de Casa Central, que desde hace una semana está poniendo nuevamente en funcionamiento más maquinaria para reforzar el operativo", indicó.





Entre los equipos incorporados se encuentra una pala cargadora que abastece de arena y sal a la tolva esparcidora, permitiendo mantener un ritmo constante de trabajo sobre los sectores más comprometidos por las bajas temperaturas.





Consultado sobre el mantenimiento del camino de acceso al centro de esquí Cerro Perito Moreno durante las próximas vacaciones de invierno, Ibarra aclaró que esa decisión depende de un convenio entre el Municipio de El Bolsón y la Dirección de Vialidad Rionegrina.





"No es una decisión que me corresponda tomar. Son convenios que se firman entre el intendente y el presidente del organismo. Imagino que se avanzará para garantizar la transitabilidad, no solamente para quienes visitan el centro de esquí, sino también para todos los vecinos que viven en esa zona y necesitan desplazarse diariamente", expresó.





El funcionario recordó que muchos pobladores deben recorrer diariamente unos 40 kilómetros entre ida y vuelta para llegar a la ciudad, por lo que mantener ese camino en buenas condiciones resulta fundamental durante todo el invierno.





Otro de los puntos destacados por Ibarra fue el estado de la Ruta Provincial 6, conocida como Cuesta del Ternero, un camino que en los últimos años se convirtió en una alternativa cada vez más utilizada por vecinos y transportistas para conectar con la localidad chubutense de El Maitén.





Según explicó, el mantenimiento permanente permitió mejorar notablemente las condiciones de circulación al punto de que muchos usuarios prefieren transitar por ese camino de ripio antes que realizar el recorrido tradicional por la Ruta Nacional 40.





"Tenemos personal muy capacitado, tanto los mecánicos que reparan rápidamente los equipos como los maquinistas que realizan los trabajos de mantenimiento. Eso nos permite hacer un trabajo de calidad y optimizar los recursos, porque mover una máquina de estas características implica un costo muy importante en combustible, cubiertas, aceites y horas de trabajo", remarcó.





En ese sentido, señaló que recientemente compartió una reunión con el ministro de Obras y Servicios Públicos de Río Negro, Alejandro Echarren, donde analizaron los resultados obtenidos gracias al mantenimiento constante de la red vial provincial.





Finalmente, Ibarra también brindó un panorama sobre la Ruta Provincial 83, que atraviesa el Valle del Manso, donde las condiciones actuales permiten avanzar con normalidad en los trabajos de conservación.





"Todos los días hacemos un relevamiento con los maquinistas que están en campaña. Se está trabajando en la Ruta 83 del Manso, y pudimos avanzar porque no hubo lluvias. Eso permite que la maquinaria pueda trabajar todos los días y mantener el camino en buenas condiciones", concluyó.





Desde Vialidad Rionegrina reiteraron el pedido a los conductores de extremar las precauciones durante el invierno, circular a velocidad moderada, respetar la señalización y mantenerse informados sobre el estado de las rutas antes de emprender cualquier viaje, especialmente en jornadas con heladas, nieve o formación de hielo sobre la calzada.