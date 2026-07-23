Coopetel convoca a Asamblea General Ordinaria

Noticias Del Bolson julio 23, 2026


El Consejo de Administración de la Cooperativa de Obras y Servicios Públicos, Sociales y Viviendas El Bolsón Ltda. convoca a Asamblea General Ordinaria (fuera de término) para el día sábado 22 de agosto de 2026, a las 13 horas, en el Instituto de Formación Docente Continua, en calle Alberti y Liniers.

🕑 La Asamblea se realizará válidamente sea cual fuere el número de asistentes, una hora después de la fijada en la convocatoria.




📑 La documentación a tratar en Asamblea, el Estatuto Social y el Reglamento Interno de Asambleas y elecciones se encuentra a disposición de los asociados en la oficina central de Coopetel (Juez Fernández 429 – El Bolsón) y podrá ser retirada de lunes a viernes de 8:00 a 13:00 hs. y el sábado 1 de agosto en el lugar de la Asamblea a partir de las 13:00hs.

🗓️ La presentación de listas de candidatos a consejeros titulares y candidatos a síndicos deberá hacerse de acuerdo a lo previsto por las normas vigentes, en las oficinas de Coopetel, Juez Fernández 429 de El Bolsón, hasta el día martes 4 de agosto de 2026 inclusive, a las 13:00 hs.














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