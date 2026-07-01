Desarrollo rural. Nación dio el aval para un crédito BID



El gobierno nacional dio su aval para que Río Negro reciba un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por 85 millones de dólares. Es el segundo que la entidad le otorga a la provincia. El primero servirá para modernizar el sistema de salud pública. Este, para apuntalar el desarrollo rural. El gobierno nacional dio su aval para que Río Negro reciba un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por 85 millones de dólares. Es el segundo que la entidad le otorga a la provincia. El primero servirá para modernizar el sistema de salud pública. Este, para apuntalar el desarrollo rural.





Ayer, el ministro de Economía Luis Caputo, recibió en su despacho al gobernador Alberto Weretilneck. Durante el encuentro, el funcionario nacional firmó el aval.





«Quiero agradecer al ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, por otorgar el aval que permitió a Río Negro dar un paso clave para avanzar hacia un financiamiento estratégico del BID por 85 millones de dólares», posteó el Gobernador en sus redes sociales tras la reunión.





«Este aval era un requisito indispensable para continuar con el proceso y nos acerca a una inversión histórica para ampliar áreas bajo riego, llevar electricidad a zonas rurales, fortalecer la prevención de incendios y seguir impulsando el desarrollo de nuestra producción», explicó Weretilneck.





Y aseguró: «Este es el resultado de gestionar con seriedad, defendiendo los intereses de Río Negro y trabajando de manera articulada con el Gobierno nacional cuando están en juego oportunidades para nuestra provincia».





«Ahora resta la evaluación del Directorio del BID, prevista para el 5 de agosto, donde se definirá la aprobación del financiamiento», informó el mandatario, que subrayó que «vamos a seguir trabajando para que esta inversión estratégica se concrete y permita generar más producción, más empleo y más oportunidades para los rionegrinos».