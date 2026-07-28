El 9° Congreso Internacional del Lúpulo ya tiene fecha y reunirá a productores, cerveceros y científicos en la Comarca Andina

El 9° Congreso Internacional del Lúpulo ya tiene fecha confirmada y volverá a posicionar a la Comarca Andina como uno de los principales centros de debate e innovación sobre este cultivo estratégico para la industria cervecera. El encuentro se realizará los días 4, 5 y 6 de marzo de 2027 y convocará a productores, elaboradores de cerveza, investigadores, profesionales y empresas vinculadas a toda la cadena productiva del lúpulo.

El anuncio fue realizado por Hernán Testa, impulsor y referente histórico del congreso, quien destacó que la novena edición continuará consolidando un espacio de intercambio técnico y científico de referencia tanto para Argentina como para otros países de la región.

"Justamente ayer lanzamos en las redes sociales de Lúpulo Andino y también en el sitio oficial del Congreso que los días 4, 5 y 6 de marzo de 2027 tendrá lugar el Congreso Internacional del Lúpulo", señaló Testa al confirmar la realización del evento.

El congreso está especialmente orientado a productores de lúpulo, cerveceros artesanales e industriales, ingenieros agrónomos, biotecnólogos, biólogos, científicos especializados en fermentación y demás profesionales del sector. Además, participan empresas proveedoras que acompañan el encuentro como patrocinadores y presentan nuevas tecnologías e innovaciones para la actividad.

Según explicó Testa, el perfil del evento mantiene un fuerte componente técnico y científico, aunque el gran protagonista continúa siendo el elaborador de cerveza. "Principalmente está dirigido a las personas que hacen cerveza, a quienes utilizan el lúpulo", remarcó.

La convocatoria trasciende las fronteras argentinas y, como ocurre en cada edición, contará con una importante presencia de participantes provenientes de Chile, además de asistentes de distintos puntos del país. El referente recordó además que el congreso llega a su novena edición con una trayectoria consolidada, interrumpida únicamente por la pandemia de COVID-19. "En 2020 pudimos realizar el congreso y dos semanas después nos encerraron a todos", recordó.

Uno de los principales ejes del encuentro volverá a estar centrado en las novedades vinculadas al desarrollo de nuevas variedades y perfiles aromáticos del lúpulo, un aspecto que hoy ocupa un lugar central en la evolución de la cerveza artesanal y de calidad.

"Siempre aprovechamos el Congreso del Lúpulo para presentar novedades aromáticas, porque el mundo del lúpulo se resume en dos grandes aspectos: el amargor y el aroma", explicó Testa, quien destacó que los cerveceros artesanales, especialmente los productores de cervezas IPA, muestran un enorme interés por conocer nuevas alternativas para potenciar las características sensoriales de sus productos.

Durante las jornadas también se presentarán investigaciones sobre nuevas formas de utilización del lúpulo, diferentes formatos comerciales y estudios que demuestran cómo una misma variedad puede desarrollar perfiles aromáticos completamente distintos según el momento y la técnica de incorporación durante el proceso de elaboración de la cerveza.

"Hoy nos damos cuenta de que una misma variedad de lúpulo puede ofrecer distintos perfiles de aroma dependiendo de cómo se utilice. Eso representa una gran noticia para la industria porque cuenta con respaldo técnico y científico", sostuvo.

Consultado sobre la compleja situación que atraviesa actualmente el mercado cervecero, marcada por una retracción del consumo y una caída en las ventas a nivel mundial, Testa reconoció que la problemática inevitablemente aparece en las conversaciones entre los asistentes, aunque aclaró que no constituye el eje central del congreso.

"Siempre surge el tema porque, por más que hablemos de moléculas, terpenos y cuestiones científicas, el precio manda y si se consumen menos pintas eso impacta en toda la cadena", afirmó.

No obstante, subrayó que el verdadero desafío del sector pasa por seguir investigando y comprendiendo el comportamiento del lúpulo para desarrollar cervezas cada vez más equilibradas y atractivas para el consumidor.

"Entender el aroma del lúpulo ya no es solamente un desafío científico; hoy es una necesidad productiva. Las cervezas que compiten son aquellas que tienen buena tomabilidad, son equilibradas y logran que el consumidor diga: 'Esto me encantó, me tomaría otra'", concluyó.

Con esta nueva edición, el Congreso Internacional del Lúpulo volverá a reunir en la Comarca Andina a algunos de los principales referentes de la producción, la ciencia y la industria cervecera, consolidando a la región como uno de los polos más importantes del cultivo de lúpulo en Sudamérica.