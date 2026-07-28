El Manso recibió asistencia del Plan Calor mientras Vialidad despejó la Ruta Provincial 83 hasta la frontera con Chile





En medio de las intensas nevadas que afectan a la región cordillerana, la Comisión de Fomento de El Manso, encabezada por el comisionado Carlos Almansán, continúa coordinando un importante operativo de asistencia destinado a acompañar a las familias de los distintos parajes y garantizar la conectividad en uno de los sectores más complejos de la provincia durante el invierno.





En el marco del Plan Calor 2026 impulsado por el Gobierno de Río Negro, se concretó la distribución de garrafas e insumos esenciales para ayudar a los vecinos a afrontar las bajas temperaturas, una tarea que contó con el acompañamiento de distintas instituciones que trabajan de manera articulada en el territorio.





Paralelamente, Vialidad Rionegrina llevó adelante un intenso operativo de despeje de nieve sobre la Ruta Provincial 83, logrando rehabilitar en su totalidad el trazado que une la Ruta Nacional 40 con Paso León, en el límite con Chile. Los trabajos se desarrollaron durante el domingo, el lunes y continuaron este martes, permitiendo recuperar la transitabilidad en una vía fundamental para los habitantes de la comuna y para quienes desarrollan actividades en la zona.





Desde la Comisión de Fomento destacaron y agradecieron el compromiso del personal de Vialidad Provincial, poniendo en valor el esfuerzo realizado para mantener abierta una ruta de montaña que, debido a las intensas precipitaciones níveas, requiere un mantenimiento permanente.













El reconocimiento también fue para el personal del SPLIF El Manso, que una vez más se sumó a las tareas de asistencia comunitaria. Además de colaborar en el despeje de caminos y sectores afectados por la nieve, los brigadistas participaron activamente en la logística de distribución de las garrafas correspondientes al Plan Calor, reforzando un trabajo conjunto que resulta esencial para garantizar la llegada de la ayuda a los vecinos más alejados.





Desde la comuna resaltaron que el acompañamiento de los organismos provinciales ha sido clave para responder a la emergencia climática, destacando la presencia permanente tanto de Vialidad Rionegrina como del SPLIF, cuyos equipos mantienen un trabajo constante durante todo el año y redoblan esfuerzos cuando las condiciones meteorológicas se vuelven más adversas.





Con estas acciones coordinadas entre la Comisión de Fomento de El Manso, el Gobierno de Río Negro, Vialidad Provincial y el SPLIF, se busca asegurar la conectividad, fortalecer la asistencia social y brindar respuestas concretas a las familias que enfrentan uno de los inviernos más exigentes de los últimos años en la región cordillerana.