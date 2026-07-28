Provincia intensifica su atención con comisiones de fomento durante nevadas

Frente al temporal de nieve que afecta a la Región Sur y la Zona Andina, el Gobierno Provincial junto a comisiones de fomento llevan adelante un operativo de acompañamiento para asistir a las familias y pobladores rurales, garantizando respuestas ante las dificultades que generan las condiciones climáticas.

A partir de las intensas nevadas, las autoridades de Mamuel Choique y El Manso reforzaron el trabajo territorial con la entrega de leña, garrafas y mercadería para garantizar la calefacción y el abastecimiento de las familias.

Además, se distribuyó forraje para la alimentación de los animales y se brindó asistencia a personas que permanecían aisladas por la acumulación de nieve.

“Estas tareas dejan en claro la presencia constante del Gobierno de Río Negro en el territorio y el compromiso de las comisiones de fomento de mantener el acompañamiento a las comunidades, garantizando una respuesta ágil y articulada durante el invierno, aun en condiciones climáticas adversas” sostuvo el Ministro de Gobierno y Trabajo Agustín Ríos.

El operativo se desarrolla de manera permanente, con recorridas por las comisiones de fomento y contacto directo con los pobladores para relevar las necesidades más urgentes y coordinar la entrega de la asistencia en los sectores de más difícil acceso.