El Bolsón fortalece su identidad turística con un nuevo cartel de bienvenida en el Cerro Perito Moreno

En el marco de la temporada de invierno, la Agencia de Turismo de El Bolsón (ATEB) continúa desarrollando acciones destinadas a fortalecer la imagen del destino y mejorar la experiencia de quienes llegan a disfrutar de la nieve. En esta oportunidad, quedó instalado un nuevo y moderno cartel de bienvenida en la base del Centro de Esquí Laderas – Cerro Perito Moreno, uno de los principales atractivos turísticos de la región durante la temporada invernal.

La nueva señalética fue emplazada estratégicamente en el acceso al centro de esquí, donde miles de visitantes comienzan su recorrido por la montaña. Además de cumplir una función orientativa, el cartel busca convertirse en una carta de presentación del destino, transmitiendo la identidad de El Bolsón desde el primer contacto con quienes eligen la localidad para sus vacaciones.

El diseño incorpora imágenes representativas de la Comarca Andina y del Cerro Perito Moreno, junto con la identidad visual de la marca turística "El Bolsón: Es estar bien", reflejando los principales valores que caracterizan al destino.

Entre los conceptos que busca transmitir se destacan la naturaleza en estado puro, resaltando el paisaje andino y la riqueza ambiental de la región; la consolidación de El Bolsón como un destino para disfrutar durante todo el año, tanto en invierno como en verano; y la propuesta de comunidad, bienestar y calidad de vida que distingue a la localidad y que forma parte de la experiencia que viven quienes la visitan.

Desde el Directorio de la Agencia de Turismo remarcaron que esta incorporación representa mucho más que un elemento de señalización.

"Este nuevo cartel es mucho más que una señal; es la primera impresión que se lleva el turista al llegar a uno de los puntos más importantes de nuestra oferta invernal. Desde ATEB trabajamos para que esa primera impresión sea de calidad, calidez y profesionalismo", señalaron.

La instalación de esta nueva estructura forma parte de un conjunto de iniciativas impulsadas por la Agencia de Turismo para continuar jerarquizando el Cerro Perito Moreno y consolidar la presencia de El Bolsón como uno de los destinos de nieve más importantes de la Patagonia. A su vez, acompaña otras acciones orientadas a mejorar los servicios, la información turística y la organización de los espacios destinados a recibir visitantes.

Con una temporada invernal que registra una importante afluencia de turistas y un centro de esquí en permanente crecimiento, El Bolsón continúa apostando a fortalecer su identidad turística, ofreciendo una imagen renovada, moderna y acorde con la calidad de los paisajes y las experiencias que distinguen a la Comarca Andina.