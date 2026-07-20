Aprovechan el receso invernal para realizar tareas de mantenimiento preventivo en las escuelas de la Zona Andina Sur



Durante el receso escolar de invierno, el Ministerio de Educación de Río Negro lleva adelante un importante operativo de mantenimiento preventivo y correctivo en los establecimientos educativos de la Zona Andina Sur, con el objetivo de garantizar que los edificios se encuentren en óptimas condiciones para el regreso de estudiantes y docentes a las aulas. Durante el receso escolar de invierno, el Ministerio de Educación de Río Negro lleva adelante un importante operativo de mantenimiento preventivo y correctivo en los establecimientos educativos de la Zona Andina Sur, con el objetivo de garantizar que los edificios se encuentren en óptimas condiciones para el regreso de estudiantes y docentes a las aulas.





Así lo confirmó el coordinador de Educación de la Zona Andina Sur, Facundo Rodríguez, quien explicó que el período sin actividad escolar representa una oportunidad ideal para realizar intervenciones que durante el ciclo lectivo resultan más complejas debido a la presencia de alumnos y personal docente.





"El receso es una buena oportunidad para poder trabajar un poquito más a fondo en las escuelas, teniendo en cuenta que se reduce la actividad", señaló Rodríguez, al tiempo que destacó que estas tareas forman parte de un plan que se desarrolla en todas las zonas de la provincia.





En ese sentido, detalló que en los distintos establecimientos educativos se ejecutan trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo, aunque aclaró que actualmente no existen inconvenientes estructurales de gravedad. "No tenemos problemas demasiado graves y estamos reforzando distintas tareas de mantenimiento", indicó.





Las labores incluyen el recambio y reparación de la iluminación tanto en espacios interiores como exteriores, trabajos de plomería en cocinas, sanitarios y baños, además de distintas intervenciones destinadas a conservar el buen funcionamiento de los edificios escolares.





Uno de los ejes principales de las tareas está centrado en los sistemas de calefacción, una cuestión clave durante la temporada invernal. Rodríguez explicó que se realizan revisiones de artefactos de gas, limpieza de equipos y mantenimiento de calderas, con el propósito de prevenir inconvenientes y garantizar ambientes seguros y confortables para la comunidad educativa.





"Es una problemática común en esta época del año, por eso aprovechamos para revisar todo lo relacionado con la calefacción", sostuvo el coordinador.





Desde el Ministerio de Educación remarcaron que este tipo de intervenciones forman parte de un programa permanente de mantenimiento de los edificios escolares y buscan asegurar que, una vez finalizado el receso invernal, las instituciones educativas puedan retomar las actividades con mejores condiciones de funcionamiento y mayor seguridad para estudiantes, docentes y personal no docente.