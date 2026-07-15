El deporte adaptado rionegrino se lució en Colombia

El deporte adaptado de la provincia sigue brillando a nivel internacional, tres atletas con discapacidad de Río Negro llevan la camiseta de Argentina, y tuvieron una destacada participación en los Juegos Parasuramericanos desarrollados en Valledupar, Colombia. Hernán Urra de Cinco Saltos, César Álvarez de El Bolsón y Bautista Palacios de General Roca serán los tres atletas rionegrinos que dirán presente en Tlaxcala para el 12° abierto de para atletismo.

Se trata de los cincosaltenses Nicolás Píriz y Milagros Del Valle González y el barilochense Miguel Tapia, quienes integraron el seleccionado de para atletismo en la competencia.

En el caso de Piriz, logró colgarse la medalla de bronce en salto en largo con una marca de 6.78m y se ubicó en el cuarto lugar en 100m llanos; por otra parte, Milagros fue tercera en 400m y cuarta en 100m, mientras que Miguel sumó un cuarto puesto en 100m y otro en 400m.

Los segundos Juegos Parasuramericanos se llevaron adelante en el Estadio de Atletismo José Luis Parada de Valledupar (Colombia), con la participación de 178 atletas de 10 países de la región. En el caso de Argentina la delegación contó con 30 deportistas.





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La semana próxima serán más representantes provinciales los que saldrán a escena para demostrar sus habilidades en las pruebas de pista y campo.



Hernán Urra de Cinco Saltos, César Álvarez de El Bolsón y Bautista Palacios de General Roca serán los tres atletas rionegrinos que dirán presente en Tlaxcala para el 12° abierto de para atletismo.

Urra competirá en lanzamiento de bala, Álvarez en carrera en silla de ruedas y Palacios en 1500m, en la búsqueda de reafirmar su buen presente y sumar experiencia de cara a los próximos objetivos.

El 12° Abierto Mexicano de Para Atletismo se llevará a cabo del 21 al 24 de este mes con más de 400 deportistas de 17 países.

Cabe destacar que los mencionados atletas de ambas competiciones reciben el acompañamiento económico del Gobierno Provincial, para poder allanar el camino en su desarrollo deportivo.

De esta manera el deporte adaptado de la provincia sigue brillando a nivel internacional y busca seguir creciendo de la mano de sus destacados representantes.