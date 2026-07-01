El Plan Rector de Cloacas ya está en marcha: comenzó la ejecución de una de las obras más importantes para El Bolsón



La esperada obra del Plan Rector de Cloacas de El Bolsón ingresó oficialmente en su etapa de ejecución. Luego de la firma del contrato y del acta de inicio de obra, la empresa adjudicataria ya comenzó a trabajar en el terreno con las primeras tareas de relevamiento y nivelación, dando inicio a un proyecto de infraestructura considerado histórico para la localidad. La esperada obra del Plan Rector de Cloacas de El Bolsón ingresó oficialmente en su etapa de ejecución. Luego de la firma del contrato y del acta de inicio de obra, la empresa adjudicataria ya comenzó a trabajar en el terreno con las primeras tareas de relevamiento y nivelación, dando inicio a un proyecto de infraestructura considerado histórico para la localidad.





Así lo confirmó el delegado del Departamento Provincial de Aguas (DPA) en la región, Matías Torman, quien explicó que la etapa administrativa ya quedó atrás y que ahora la comunidad comenzará a observar el avance de los trabajos en distintos sectores de la ciudad.





"Una vez que se firmó el contrato se realizó el acta de inicio de obra y desde ese momento comenzaron a correr los plazos de ejecución", señaló Torman, quien detalló que las primeras tareas consisten en el relevamiento topográfico y la nivelación de toda la traza por donde se desarrollará la red.





El funcionario explicó que los equipos técnicos de la empresa trabajan inicialmente sobre el terreno realizando las mediciones necesarias para definir con precisión el recorrido de la obra. Posteriormente, esas tareas son supervisadas por los inspectores del Departamento Provincial de Aguas para avanzar sector por sector, respetando el proyecto ejecutivo y las condiciones establecidas en el contrato.





La inversión supera los 24 mil millones de pesos y representa una de las mayores obras de saneamiento previstas para El Bolsón. El plazo de ejecución es de 24 meses, aunque el contrato contempla un año adicional durante el cual la empresa deberá acompañar al organismo prestador del servicio en la puesta en funcionamiento y operación del nuevo sistema.





"Son dos años de obra y un año más para capacitar y trabajar junto al prestador del servicio, de manera que la planta quede funcionando correctamente y el personal pueda operarla sin inconvenientes", explicó Torman.





Uno de los aspectos más destacados del proyecto es la construcción de una moderna planta de tratamiento de efluentes, diseñada con tecnología similar a la que actualmente funciona en San Carlos de Bariloche.





A diferencia del sistema actual, esta nueva planta permitirá realizar un tratamiento mucho más eficiente de los líquidos cloacales y, según explicó el delegado del DPA, no requerirá el uso de cloro una vez finalizado el proceso de depuración, reduciendo significativamente el impacto ambiental sobre los cursos de agua de la región.





La obra no contempla únicamente la planta de tratamiento, sino también una extensa red de colectores y ramales cloacales que permitirá ampliar considerablemente la cobertura del servicio.





Según precisó Torman, el proyecto alcanzará aproximadamente al 90% de los domicilios del casco urbano de El Bolsón, beneficiando a miles de vecinos que hoy no cuentan con conexión al sistema cloacal.





Aquellos sectores que por cuestiones técnicas o de planificación queden fuera de esta primera etapa ya estarán contemplados para futuras ampliaciones. En ese sentido, mencionó como ejemplo al barrio Luján, donde el colector troncal llegará con esta obra y permitirá que, cuando exista un nuevo financiamiento, pueda ejecutarse la red domiciliaria para completar el servicio.





El funcionario destacó que esta planificación permitirá seguir expandiendo el sistema en los próximos años sin tener que realizar modificaciones estructurales sobre la infraestructura principal.





Además del beneficio directo para la población, el Plan Rector de Cloacas apunta a resolver uno de los principales desafíos ambientales de la localidad: el tratamiento adecuado de los efluentes y la protección de los recursos hídricos que caracterizan a la Comarca Andina.





Finalmente, Torman remarcó que la nueva infraestructura fue proyectada pensando en el crecimiento demográfico de El Bolsón y aseguró que tendrá capacidad para responder a la demanda durante aproximadamente las próximas dos décadas.





"Esta obra está diseñada para garantizar el servicio hasta alrededor del año 2050, acompañando el crecimiento que viene teniendo El Bolsón, una de las localidades que más ha crecido en los últimos años", concluyó.





Con el inicio efectivo de los trabajos, el Plan Rector de Cloacas deja de ser un proyecto para convertirse en una realidad. Se trata de una inversión estratégica que permitirá mejorar la calidad de vida de miles de familias, ampliar la cobertura del servicio sanitario y reducir el impacto ambiental, consolidando una infraestructura fundamental para el desarrollo futuro de El Bolsón.