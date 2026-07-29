El Tren Patagónico restablece el servicio entre Viedma y Bariloche

La empresa trabajó de manera ininterrumpida con sus equipos técnicos, operativos y de infraestructura para restablecer las condiciones de circulación. Las tareas incluyeron la recuperación del material ferroviario involucrado, inspecciones y reparaciones sobre la infraestructura de vías, verificaciones técnicas de seguridad y la puesta a punto de la formación, garantizando que el servicio pueda reanudarse bajo los más altos estándares de seguridad.





En paralelo, también se lleva adelante la atención y asistencia a los pasajeros afectados, gestionando las devoluciones correspondientes y brindando respuesta a las consultas recibidas durante el período de suspensión.

Desde el Tren Patagónico se agradeció profundamente la comprensión, la paciencia y el acompañamiento de los pasajeros mientras se desarrollaban las tareas necesarias para restablecer el servicio. Asimismo, se reiteró la importancia de reforzar las medidas de prevención para evitar este tipo de incidentes.





En ese sentido, se recuerda a los propietarios de campos y animales la necesidad de mantener en condiciones los alambrados y sistemas de contención, evitando el ingreso de ganado a la zona de vías. La colaboración de todos resulta fundamental para preservar la seguridad ferroviaria y garantizar la continuidad de un servicio esencial para la conectividad de la provincia.

A partir de este viernes, el Tren Patagónico restablecerá el servicio ferroviario que une a Viedma y San Carlos de Bariloche, retomando su funcionamiento habitual tras la suspensión que se produjo consecuencia del impacto de una de las formaciones contra animales que se encontraban en la zona de vías a la altura del kilómetro 95, provocando el desarrilamiento parcial del tren.Tren Patagónico continuará trabajando para brindar un servicio seguro, confiable y de calidad, fortaleciendo el vínculo entre la costa atlántica y la cordillera rionegrina a través de uno de los principales medios de transporte de Río Negro.