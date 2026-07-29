Vecinos se rebelan ante el aumento del gas. Fernández Oro











Las facturas de gas del último período encendieron las alarmas en todo Río Negro. Hay críticas al impuestazo y gestiones para evitar el corte del servicio a los sectores vulnerables. Sin embargo, los vecinos de Fernández Oro no se quedaron en la queja y comenzaron una rebelión. Ahora, juntan firmas en la ciudad y comienzan a diseminar la idea por el Alto Valle. Las facturas de gas del último período encendieron las alarmas en todo Río Negro. Hay críticas al impuestazo y gestiones para evitar el corte del servicio a los sectores vulnerables. Sin embargo, los vecinos de Fernández Oro no se quedaron en la queja y comenzaron una rebelión. Ahora, juntan firmas en la ciudad y comienzan a diseminar la idea por el Alto Valle.





La iniciativa fue de Mariana L’Estrange, vecina orense que decidió formalizar y visibilizar la protesta tras verse afectada como usuaria y notar el descontento generalizado.





«Inicialmente vi en redes sociales que estaba circulando una carta impulsada por un grupo de vecinos, que la dejaron en un Pago Fácil. Decidí redactar una nueva nota para sumar otros datos clave como firma, aclaración, DNI, número de medidor y número de cliente», explicó L’Estrabge en diálogo con LM Cipolletti.





La nota detalla los rubros que sufrieron subas desmedidas y se queja de que casi el 40% de la factura final corresponde al concepto de impuestos.





De $12.000 a $120.000: un salto que asfixia el bolsillo





Lo cierto es que el impacto en las economías familiares es drástico. Las cifras que llegaron a los hogares orenses reflejan aumentos que multiplican por diez el valor abonado el mes anterior. «A mí me vino una factura de 120 mil pesos este mes, cuando el anterior había pagado $12.300, y lo mismo le está pasando a todos los vecinos», graficó la impulsora de la junta de firmas.





El reclamo expone también el contexto social y climático que atraviesa la región y el país. En un invierno donde las temperaturas bajan del cero con frecuencia, el consumo no es menor y se torna una necesidad básica.





«Es un reclamo colectivo. También me daban ganas de hacerlo con la luz, donde la quita de subsidios representa otro problema enorme. La situación del país es muy complicada y a muchas familias les cuesta enormemente ganarse el mango para llegar a fin de mes», reflexionó Lestrange.





No obstante, si bien es entendible el disgusto social, cabe aclarar que la empresa distribuidora se rige por la tarifa que impone el Gobierno nacional y en la suba del costo final inciden otros factores, como la reducción de subsidios. En el caso puntual de Río Negro está prohibido el corte de suministro a quienes no puedan pagarlo.





Firmas por duplicado para exigir respuestas





Para darle rigor legal y seriedad al pedido, los vecinos organizados confeccionaron la nota por duplicado, garantizando que el documento ingrese con sello de recepción a las oficinas correspondientes.





El objetivo principal busca sentar un precedente frente a lo que consideran una «medida abusiva». «Más allá de que prospere o no la iniciativa, o de las respuestas que brinde Camuzzi, lo importante es que sepan que hay mucha gente afectada y muy molesta», concluyeron.





En concreto, para que el costo de la boleta de luz se modifique, el reclamo deberá ser elevado a organismos nacionales como el Enargas.