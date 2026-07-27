Importante rescate de una familia varada por la nieve en Rinconada Nahuelpán



Una familia que quedó varada en medio de la intensa nevada registrada el domingo en la zona de Rinconada Nahuelpán fue rescatada por el Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios de El Bolsón, en un operativo que permitió que una menor, que necesitaba atención médica urgente, pudiera llegar a tiempo al hospital. Foto ilustrativaUna familia que quedó varada en medio de la intensa nevada registrada el domingo en la zona de Rinconada Nahuelpán fue rescatada por el Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios de El Bolsón, en un operativo que permitió que una menor, que necesitaba atención médica urgente, pudiera llegar a tiempo al hospital.





El jefe del Cuerpo Activo, Enzo Navarro, explicó que un vehículo menor despistó y quedó atrapado por la gran cantidad de nieve acumulada.





Ante el llamado de emergencia, Bomberos movilizó una unidad pesada hasta el lugar. Al arribar, los rescatistas encontraron a la familia intentando liberar el automóvil por sus propios medios, pero las condiciones del camino hacían imposible continuar.





Mientras avanzaban las tareas de rescate, los padres informaron que la niña que viajaba en el vehículo debía presentarse en el hospital debido a una infección que estaba siendo tratada. Esa situación llevó al personal a acelerar aún más el operativo, abriendo camino con una unidad pesada para facilitar la salida.





Tras aproximadamente cuarenta minutos de trabajo, los bomberos lograron liberar el vehículo y la familia pudo continuar viaje por sus propios medios hacia el Hospital de Área de El Bolsón.





Afortunadamente, el rescate concluyó sin personas lesionadas. Solo se registraron daños materiales en el automóvil como consecuencia del despiste.





Navarro destacó que la nevada sorprendió por su intensidad en sectores bajos de la región, donde no se esperaba semejante acumulación de nieve. En ese sentido, insistió en la importancia de circular con extrema precaución y portar siempre cadenas durante la temporada invernal, ya que las condiciones del camino pueden cambiar en pocos minutos.





El operativo en Rinconada Nahuelpán fue una de las intervenciones más relevantes de una jornada en la que Bomberos Voluntarios de El Bolsón respondió a numerosos despistes, vehículos encajados, caídas de cables y otras emergencias provocadas por el intenso temporal que afectó a toda la Comarca Andina.