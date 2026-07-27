Río Negro paga los sueldos del personal estatal el 1 de agosto

El Gobierno de Río Negro abonará el próximo sábado 1 de agosto los salarios de todo el personal de la Administración Pública. Esto no solo garantiza el pago en tiempo y forma, sino que además brinda previsibilidad al bolsillo de las trabajadoras y los trabajadores estatales.

El depósito se realizará de manera íntegra el primer día de agosto, asegurando tranquilidad a miles de familias rionegrinas. Esta medida refleja el compromiso de la Provincia con una gestión eficiente de los recursos públicos.

De esta manera, el sábado cobrarán sus sueldos el personal de Salud Pública, con guardias y horas extras, la Policía de Río Negro, el Servicio Penitenciario Provincial, docentes, porteros, agentes de la Ley 1.844, Vialidad Rionegrina, pensiones de Bomberos Voluntarios, Poder Legislativo, Judicial y organismos de control.

Río Negro reafirma así una política que permite garantizar el pago de los salarios en tiempo y forma. La inyección de estos recursos llega de manera directa al bolsillo de miles de trabajadoras y trabajadores estatales, dinamiza el consumo y genera un impacto positivo en la economía de toda la provincia.