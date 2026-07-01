Impulsan la construcción de una pasarela peatonal sobre el puente Azcuénaga para mejorar la seguridad de vecinos y turistas



Con el objetivo de brindar una solución concreta a una problemática histórica que afecta a miles de vecinos de El Bolsón, las juntas vecinales de los barrios Los Hornos, Usina y Loma del Medio, junto a representantes de los barrios populares de Loma del Medio, avanzan con un anteproyecto para construir una pasarela peatonal sobre el puente Azcuénaga. La iniciativa busca garantizar un cruce seguro para peatones, ciclistas y familias que diariamente utilizan esa conexión mientras se concreta la esperada ampliación del puente. Con el objetivo de brindar una solución concreta a una problemática histórica que afecta a miles de vecinos de El Bolsón, las juntas vecinales de los barrios Los Hornos, Usina y Loma del Medio, junto a representantes de los barrios populares de Loma del Medio, avanzan con un anteproyecto para construir una pasarela peatonal sobre el puente Azcuénaga. La iniciativa busca garantizar un cruce seguro para peatones, ciclistas y familias que diariamente utilizan esa conexión mientras se concreta la esperada ampliación del puente.





Los referentes vecinales Marcelo Cristófaro y Reinaldo Rodríguez explicaron los alcances de la propuesta y remarcaron que se trata de una necesidad que la comunidad viene reclamando desde hace casi dos décadas.





Rodríguez sostuvo que actualmente el puente presenta una situación de riesgo para quienes deben atravesarlo caminando. Explicó que la vereda existente tiene apenas unos 70 centímetros de ancho, lo que dificulta el paso de madres con cochecitos de bebés, personas mayores, niños, ciclistas y cualquier peatón que deba compartir ese reducido espacio con el intenso tránsito vehicular.





"Es una necesidad histórica", afirmó el vecino, quien recordó que el crecimiento de los barrios ubicados al otro lado del río ha incrementado notablemente la circulación diaria por ese sector.

El referente explicó que el anteproyecto fue presentado en las últimas horas ante el programa municipal "Municipio en tu Barrio", y que será entregado también al gobernador de Río Negro con el objetivo de conseguir el financiamiento necesario para avanzar en la elaboración del proyecto ejecutivo y posteriormente en la construcción de la obra.





Según detalló, el costo estimado de los materiales ronda actualmente los 28 millones de pesos, una inversión que consideran accesible frente al beneficio que significaría para toda la comunidad.

La propuesta contempla la construcción de una pasarela metálica voladiza sobre el lateral sur del actual puente Azcuénaga. Esa ubicación fue elegida por cuestiones técnicas y de seguridad, ya que permitiría ejecutar la obra sin interferir con el futuro proyecto de ampliación del puente, cuya segunda mano se prevé desarrollar sobre el lado norte.





Rodríguez explicó que el anteproyecto fue elaborado junto al reconocido vecino José Bahamonde, quien cuenta con amplia experiencia en trabajos vinculados a estructuras metálicas y puentes, incluso en proyectos internacionales. A partir de ese trabajo técnico comenzaron las gestiones para lograr el respaldo de distintos organismos provinciales y municipales.





Los impulsores destacaron que la futura pasarela no solamente beneficiará a los vecinos de Los Hornos, Usina y Loma del Medio, sino también a quienes visitan diariamente la zona para acceder al Río Azul, a los refugios de montaña y a otros atractivos turísticos ubicados al oeste de la ciudad.





Asimismo, recordaron que la iniciativa no reemplaza la necesidad de construir la segunda mano del puente Azcuénaga, obra comprometida dentro de un programa financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), sino que busca ofrecer una solución inmediata mientras ese proyecto de mayor envergadura se concreta.





Por su parte, Marcelo Cristóforo destacó que este tipo de propuestas reflejan el compromiso de los vecinos con el desarrollo de sus barrios y remarcó que el trabajo conjunto entre las instituciones y el Estado permite avanzar en mejoras concretas para toda la comunidad.





En ese sentido, señaló que en los últimos meses se realizaron importantes intervenciones en el playón deportivo del barrio Los Hornos, un espacio que hoy utilizan vecinos de distintos sectores. Entre las mejoras mencionó la colocación de cámaras de seguridad monitoreadas por el sistema 911, la instalación de equipamiento propio de la junta vecinal, la recuperación de los arcos y rejas vandalizadas, el mejoramiento de la iluminación y nuevos proyectos vinculados al cuidado ambiental.





Uno de ellos es la futura instalación de un Punto Limpio, iniciativa que comenzó a definirse durante una recorrida realizada junto al área de Ambiente municipal, oportunidad en la que además se entregaron árboles frutales para ser plantados en el sector.





Rodríguez agregó que el trabajo comunitario también se extiende a la limpieza de callejones y accesos al río, pensando en la próxima temporada estival y en la necesidad de garantizar vías de ingreso para eventuales emergencias, especialmente ante el riesgo de incendios forestales.





En ese marco, remarcó además la importancia de mantener en condiciones el canal de riego que atraviesa los barrios Usina, Los Hornos y Loma del Medio. Explicó que ya comenzó nuevamente a trabajar el canalero, pero pidió el compromiso de cada frentista para limpiar el tramo que atraviesa su propiedad y permitir así el correcto escurrimiento del agua.





Finalmente, ambos referentes coincidieron en que el crecimiento de los barrios requiere del compromiso permanente de los vecinos, acompañado por políticas públicas que permitan transformar los proyectos comunitarios en obras concretas, como esperan que ocurra con la futura pasarela peatonal del puente Azcuénaga, una obra que consideran prioritaria para mejorar la seguridad y la conectividad de una amplia zona de El Bolsón.

COMUNICADO DE PRENSA EMITIDO

Representantes vecinales presentaron el anteproyecto de la pasarela peatonal del

puente Azcuénaga

Representantes de los barrios Usina, Loma Antigua y Los Hornos, con el acompañamiento del Foro de Juntas Vecinales, mantuvieron una reunión con la Secretaria de participación ciudadana Eugenia Carrizo, a quien le presentaron el anteproyecto de la pasarela peatonal para el puente Azcuénaga.

La iniciativa surge como una respuesta a la necesidad de mejorar la seguridad de peatones, ciclistas y vecinos que transitan diariamente por ese sector, brindando una alternativa más segura mientras se continúa gestionando una solución definitiva para el puente.

Durante el encuentro se dialogó sobre la importancia de avanzar con esta propuesta y de sumar el acompañamiento de los distintos niveles del Estado para que pueda

transformarse en una obra concreta.

Asimismo, los representantes vecinales informaron que el próximo jueves presentarán este anteproyecto al Gobernador Alberto Weretilneck, con la expectativa de contar con el acompañamiento del Gobierno de la Provincia para impulsar una solución que responda a una demanda histórica de la comunidad.

Desde las juntas vecinales y el Foro de Juntas Vecinales reafirmamos nuestro compromiso de seguir trabajando de manera conjunta, promoviendo el diálogo y las gestiones necesarias para mejorar la seguridad y la calidad de vida de todos los vecinos.