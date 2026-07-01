La nueva sede de UNTER en El Bolsón entra en su etapa final y podría inaugurarse en tres meses



La construcción de la nueva sede de UNTER en El Bolsón avanza a buen ritmo y ya transita su etapa final. La obra, considerada un anhelo histórico de la comunidad docente de la región, muestra un importante grado de avance y, de mantenerse los plazos previstos, podría quedar inaugurada dentro de aproximadamente tres meses. La construcción de la nueva sede de UNTER en El Bolsón avanza a buen ritmo y ya transita su etapa final. La obra, considerada un anhelo histórico de la comunidad docente de la región, muestra un importante grado de avance y, de mantenerse los plazos previstos, podría quedar inaugurada dentro de aproximadamente tres meses.





Durante una recorrida por el edificio en construcción, el secretario de UNTER Regional, Aníbal Fernández, destacó el significado que tiene este proyecto para el gremio y para las generaciones de docentes que impulsaron la iniciativa durante años.





"Bienvenidos y bienvenidas a nuestra nueva casa", expresó Fernández en el interior del edificio, recordando que hace apenas un año el panorama era completamente distinto.





"El año pasado estábamos parados más o menos por acá cuando esto todavía era una nada; no estaba hecha ni la platea. Hoy podemos ver cómo ha avanzado este sueño y este proyecto de muchísimos años acá en El Bolsón", señaló.





El dirigente explicó que la concreción de la obra es el resultado del trabajo sostenido de numerosas comisiones directivas y de cientos de afiliados que durante años mantuvieron viva la iniciativa. Incluso recordó que el terreno donde hoy se levanta el edificio pertenece al sindicato desde hace aproximadamente quince años, aunque durante mucho tiempo no fue posible iniciar la construcción.





"Teníamos el terreno desde hace unos quince años y nunca se había podido construir. Hace algunos años comenzamos a tomar la decisión de avanzar, primero proyectando junto a arquitectos cuáles eran las necesidades reales y cómo debía ser el edificio. Finalmente el año pasado pudimos comenzar con la construcción", indicó.





Actualmente la obra ya presenta una estructura prácticamente concluida. Fernández explicó que los techos y paredes están terminados, mientras que las instalaciones principales ya fueron ejecutadas en gran parte y los trabajos se concentran ahora en las terminaciones interiores.





"Estamos en la etapa final. Ya tenemos todos los techos, las paredes, se están haciendo las instalaciones y buena parte de las instalaciones gruesas ya están terminadas. Ahora comenzaron a trabajar los distintos oficios que se encargan de todas las terminaciones", detalló.





De acuerdo con las estimaciones del gremio, si las tareas continúan con el ritmo actual, la inauguración podría concretarse dentro de unos tres meses, permitiendo que la organización cuente finalmente con un edificio propio, moderno y pensado específicamente para las necesidades de la actividad sindical.





Consultado sobre el funcionamiento de las distintas dependencias de UNTER, Fernández aclaró que el Jardín Maternal "Unterito" continuará funcionando en su actual ubicación de Valle Nuevo 2032.





Explicó que, si bien en algún momento se evaluó concentrar todos los servicios en un mismo predio, las dimensiones del terreno hicieron necesario mantener ambos espacios por separado.





"El Unterito va a seguir funcionando donde está, porque con el paso de los años ese lugar se fue ampliando y adaptando para que el jardín pudiera funcionar de muy buena manera. Acá podría haber sido el proyecto de traer todo junto, pero la realidad es que el terreno tampoco era tan grande", explicó.





La nueva sede estará destinada principalmente al funcionamiento institucional del sindicato y contará con espacios amplios para reuniones, capacitaciones y actividades gremiales. Entre ellos se destaca un salón de usos múltiples (SUM), pensado para desarrollar asambleas, encuentros de formación, reuniones y diferentes actividades destinadas a los trabajadores de la educación de toda la región.





La construcción representa uno de los proyectos institucionales más importantes encarados por UNTER en El Bolsón durante las últimas décadas y busca brindar un espacio propio, moderno y funcional para acompañar el crecimiento de la organización sindical y fortalecer el trabajo con los docentes de la comarca.