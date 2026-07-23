Ronyn organiza una gran caravana solidaria para celebrar el Día del Niño en Cholila



La agrupación de motociclistas Ronyn ya comenzó a ultimar los preparativos para una nueva edición de su tradicional movida solidaria por el Día del Niño. En esta oportunidad, el destino será la localidad de Cholila, donde el próximo domingo 16 cientos de chicos podrán disfrutar de una jornada cargada de juegos, regalos, paseos en moto y muchas sorpresas. La agrupación de motociclistas Ronyn ya comenzó a ultimar los preparativos para una nueva edición de su tradicional movida solidaria por el Día del Niño. En esta oportunidad, el destino será la localidad de Cholila, donde el próximo domingo 16 cientos de chicos podrán disfrutar de una jornada cargada de juegos, regalos, paseos en moto y muchas sorpresas.





El presidente de la agrupación, Eduardo "Patán" González, explicó que la caravana partirá desde Lago Puelo a las 12 del mediodía, con el objetivo de arribar alrededor de las 14 horas a la plaza de Cholila. La invitación no está dirigida únicamente a motociclistas, sino también a vecinos que deseen acompañar la iniciativa con sus vehículos, decorándolos para sumarse al espíritu festivo de la jornada.





González recordó que desde hace varios años Ronyn lleva adelante actividades solidarias para el Día del Niño en distintas localidades como Lago Puelo, El Hoyo, El Bolsón, e incluso con el acompañamiento de motociclistas provenientes de Bariloche, Esquel y Trevelin. Sin embargo, esta vez decidieron trasladar la celebración a Cholila luego de recibir numerosos mensajes de familias de esa localidad que les manifestaban el deseo de que la propuesta también llegara allí.





"Todo esto sale del bolsillo de nosotros y del aporte de la familia motociclista", explicó Patán, quien señaló que los juguetes, golosinas y regalos que habitualmente reparten son reunidos gracias a la colaboración de integrantes de distintos grupos de motociclistas. Por ese motivo, convocó a toda la comunidad que quiera sumarse con donaciones de juguetes, caramelos o cualquier obsequio destinado a los niños.





Antes de definir el recorrido, los organizadores mantuvieron reuniones con las autoridades municipales de Cholila para coordinar el desarrollo de la actividad. La caravana realizará una parada en el primer mirador antes de ingresar a la localidad, donde todos los motociclistas se colocarán disfraces especialmente preparados para la ocasión. Luego, acompañados por Bomberos, Policía y personal de Protección Civil, descenderán hacia la localidad.





Uno de los momentos más emotivos será el ingreso encabezado por Bauti Díaz, un pequeño motociclista de apenas seis años que integra Ronyn y que, a bordo de su motocicleta de 50 cc, será el encargado de guiar la caravana hasta la plaza.





Una vez allí, los motociclistas recorrerán el lugar para que los niños puedan apreciar las motos decoradas con globos, peluches, luces y distintos adornos especialmente preparados para la ocasión. Posteriormente comenzará el reparto de regalos y golosinas, además de los tradicionales paseos en moto para los más pequeños.





La jornada también incluirá juegos recreativos inspirados en las competencias que suelen realizarse en los encuentros de motociclistas, aunque adaptados para que puedan participar los niños de manera segura y divertida.





Actualmente, la agrupación Ronyn está integrada por motociclistas de Lago Puelo, El Hoyo, El Bolsón, Cholila y Bariloche, consolidándose como un grupo regional que combina la pasión por las motos con un fuerte compromiso solidario.





Durante la entrevista, González también adelantó que el próximo 8 de agosto la agrupación realizará una nueva capacitación en primeros auxilios y atención de accidentes para motociclistas en la localidad de El Hoyo. La iniciativa surgió luego de que uno de los integrantes sufriera un accidente durante un viaje desde Esquel, experiencia que evidenció la necesidad de contar con conocimientos para actuar correctamente en una emergencia.





La capacitación estará abierta a toda la comunidad y contará con la participación de brigadistas de Mallín Ahogado, personal de salud del Hospital de El Hoyo y otros especialistas, quienes enseñarán técnicas de inmovilización, retiro seguro del casco y elementos esenciales que todo motociclista debería llevar en sus recorridos.





Finalmente, Eduardo "Patán" González invitó a toda la comunidad a colaborar con la campaña solidaria y a sumarse a una propuesta que, año tras año, busca regalar una sonrisa a los más chicos. "Es una actividad que llena el alma", resumió el referente de Ronyn, al destacar que el verdadero motor de la iniciativa es la solidaridad y el compromiso de quienes hacen del motociclismo una herramienta para compartir y ayudar.