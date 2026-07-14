Vialidad Rionegrina asegura la transitabilidad de las rutas pese al impacto del temporal invernal



A pesar de las intensas lluvias y las bajas temperaturas que marcaron el inicio de las vacaciones de invierno, Vialidad Rionegrina confirmó que las principales rutas de la región permanecen transitables gracias a un trabajo preventivo y de mantenimiento realizado antes y durante el temporal. A pesar de las intensas lluvias y las bajas temperaturas que marcaron el inicio de las vacaciones de invierno, Vialidad Rionegrina confirmó que las principales rutas de la región permanecen transitables gracias a un trabajo preventivo y de mantenimiento realizado antes y durante el temporal.





Así lo aseguró el delegado de Vialidad Rionegrina, Enrique Ibarra, quien brindó un panorama sobre el estado de la Ruta Provincial 83, que comunica con El Manso, y la Ruta Provincial 6, en el sector de Cuesta del Ternero, dos de los caminos que habitualmente presentan mayores complicaciones durante la temporada invernal.





Ibarra explicó que las cuadrillas comenzaron a trabajar hace aproximadamente una semana para hacer frente a las consecuencias que dejó un prolongado período de heladas intensas, con temperaturas que oscilaron entre los seis y diez grados bajo cero. Según indicó, el principal inconveniente surgió con el posterior deshielo, fenómeno que provoca el deterioro de la calzada y la formación de grandes baches, conocidos popularmente como "médanos" o "mermucos", producto de la pérdida de consistencia del suelo.

El funcionario aclaró que esta situación no responde a una falta de mantenimiento de los caminos, sino que fue una consecuencia generalizada de las condiciones climáticas extremas que afectaron a toda la región cordillerana, incluyendo sectores de la meseta chubutense y el noroeste de Chubut.





Frente a este escenario, destacó que Vialidad actuó de manera inmediata para reconformar la calzada y recuperar la transitabilidad de los sectores más afectados. Si bien aún quedan algunos tramos donde el suelo no logró estabilizarse completamente, como ocurre en Cuesta del Ternero, aseguró que toda la red vial permanece habilitada para la circulación.

Ibarra señaló que las lluvias registradas inmediatamente después de las fuertes heladas complicaron la consolidación definitiva de los trabajos realizados, ya que la humedad retrasa el asentamiento del material utilizado en las reparaciones. Sin embargo, remarcó que las tareas continúan de manera permanente para garantizar las mejores condiciones posibles para quienes transitan por la zona.





Uno de los aspectos más destacados por el delegado fue que, a diferencia de otros inviernos, la Ruta Provincial 6 no sufrió interrupciones por anegamientos, especialmente en el sector históricamente más conflictivo de Cuesta del Ternero. En ese sentido, atribuyó este resultado al trabajo preventivo desarrollado por Vialidad antes de la llegada del temporal.





"Esto no es casualidad", sostuvo Ibarra, al explicar que los equipos planificaron con anticipación las intervenciones teniendo en cuenta el comportamiento habitual del clima durante esta época del año. Esa planificación permitió contar con maquinaria y personal operativo distribuidos estratégicamente en distintos sectores de la red vial para responder de manera inmediata ante cualquier contingencia.





Las tareas se concentraron especialmente en el tramo de la Ruta Provincial 6 entre Río Chico, Menuco Negro y El Quinto, sectores donde las características geográficas generan mayores dificultades cuando se producen deshielos y abundantes precipitaciones.





Durante la entrevista, Ibarra también explicó el significado del término "menuco", utilizado para identificar distintos parajes de la región, como Menuco Negro o Los Menucos. Indicó que se trata de una denominación de origen local que hace referencia a terrenos donde el suelo pierde estabilidad debido a la acumulación de agua, vertientes, deshielos o mallines, generando importantes sectores de barro y complicaciones para la circulación.





Finalmente, el delegado de Vialidad Rionegrina recordó que, si bien todas las rutas permanecen habilitadas, las condiciones pueden modificarse rápidamente debido a las precipitaciones y las bajas temperaturas propias del invierno cordillerano. Por ello recomendó a los conductores circular con extrema precaución, respetar las velocidades permitidas y mantenerse informados sobre el estado actualizado de los caminos antes de emprender cualquier viaje durante estas vacaciones de invierno.