El Municipio de El Bolsón habilitó un canal de WhatsApp para recibir reclamos, consultas y propuestas de los vecinos







Con el objetivo de fortalecer el vínculo entre el Municipio y la comunidad, la Municipalidad de El Bolsón puso en funcionamiento un nuevo canal de comunicación directa a través de WhatsApp, una herramienta que permitirá a los vecinos realizar reclamos, consultas, sugerencias y propuestas de manera ágil y con respuesta personalizada. Así lo confirmó el coordinador de Gabinete, Nicolás Ditschensky, quien destacó que la iniciativa responde a un pedido expreso del intendente Bruno Pogliano de profundizar la cercanía con la comunidad y mejorar la atención de las distintas demandas. Con el objetivo de fortalecer el vínculo entre el Municipio y la comunidad, la Municipalidad de El Bolsón puso en funcionamiento un nuevo canal de comunicación directa a través de WhatsApp, una herramienta que permitirá a los vecinos realizar reclamos, consultas, sugerencias y propuestas de manera ágil y con respuesta personalizada. Así lo confirmó el coordinador de Gabinete, Nicolás Ditschensky, quien destacó que la iniciativa responde a un pedido expreso del intendente Bruno Pogliano de profundizar la cercanía con la comunidad y mejorar la atención de las distintas demandas.





En diálogo con este medio, Ditschensky explicó que, si bien el Municipio ya mantenía un contacto permanente con los vecinos por diferentes vías, la incorporación de este canal oficial busca ordenar y agilizar la comunicación, llegando tanto a los habitantes del casco urbano como a quienes residen en la zona rural.









"Lo que nos pidió el intendente es tener más cercanía con los vecinos e implementar todos los canales posibles para mejorar la comunicación", señaló el funcionario, al tiempo que remarcó que la herramienta no estará destinada únicamente a recibir reclamos, sino también a escuchar propuestas que permitan mejorar distintos aspectos de la ciudad.





El coordinador de Gabinete explicó que cada mensaje recibido será atendido por una persona y no por un sistema automatizado. Esa persona será la encargada de responder inicialmente al vecino, derivar la consulta o el reclamo al área municipal correspondiente y realizar posteriormente una devolución sobre el estado de la gestión.





"Va a haber una persona continuamente contestando el WhatsApp, derivando la problemática al área que corresponda y luego haciendo una devolución en forma personal a cada vecino", afirmó.





Ditschensky detalló que el nuevo canal concentrará inquietudes relacionadas con distintas dependencias municipales, entre ellas Obras y Servicios Públicos, Medio Ambiente y Desarrollo Social, además de cualquier otra situación que requiera la intervención del Municipio.





En ese sentido, reconoció que uno de los principales reclamos que comenzaron a recibirse apenas se difundió el número de WhatsApp está relacionado con el estado de las calles, una problemática que se agravó tras las intensas lluvias y las fuertes heladas registradas en las últimas semanas.





"Ni bien lanzamos la promoción de este canal, lo primero que surgió fueron los reclamos por las calles. Es lógico por la situación climática que venimos atravesando. Ya estamos canalizando esos pedidos y se armó un cronograma de salida de máquinas, que también será comunicado a través de este medio", indicó.





El funcionario destacó que la utilización de WhatsApp permitirá una comunicación más rápida y eficiente entre el Municipio y los vecinos, evitando demoras y garantizando una respuesta directa. Además, insistió en que detrás de cada mensaje habrá personal municipal trabajando para dar seguimiento a cada caso.





"No hay inteligencia artificial ni un bot respondiendo. Hay una persona que recibe el reclamo, lo deriva al área correspondiente y hace el seguimiento. Lo que nos pide el intendente es poder darle una respuesta al vecino", sostuvo.





Con esta nueva herramienta, el Municipio busca consolidar un canal de comunicación permanente que facilite la participación ciudadana, permita conocer de primera mano las necesidades de cada barrio y agilice la resolución de los distintos planteos que realizan los vecinos, fortaleciendo así el vínculo entre la administración municipal y la comunidad de El Bolsón.