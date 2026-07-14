Enfocar Río Negro llegó a El Bolsón para mejorar la salud visual de niños, personas con discapacidad y adultos mayores





El programa provincial Enfocar Río Negro comenzó su implementación en El Bolsón con el objetivo de brindar atención oftalmológica integral y la entrega gratuita de anteojos a los sectores más vulnerables de la comunidad. La actividad fue encabezada por el ministro de Desarrollo Humano, Deporte y Cultura de Río Negro, Juan Pablo Muena, junto al intendente Bruno Pogliano, quienes destacaron el impacto social de una iniciativa que ya benefició a miles de rionegrinos y que ahora desembarca en la Comarca Andina. El programa provincial Enfocar Río Negro comenzó su implementación en El Bolsón con el objetivo de brindar atención oftalmológica integral y la entrega gratuita de anteojos a los sectores más vulnerables de la comunidad. La actividad fue encabezada por el ministro de Desarrollo Humano, Deporte y Cultura de Río Negro, Juan Pablo Muena, junto al intendente Bruno Pogliano, quienes destacaron el impacto social de una iniciativa que ya benefició a miles de rionegrinos y que ahora desembarca en la Comarca Andina.





Durante la presentación, realizada en la Escuela 271, Pogliano agradeció la presencia del ministro y valoró el trabajo conjunto entre el Gobierno Provincial y el Municipio. El jefe comunal explicó que la jornada también estuvo acompañada por actividades vinculadas al programa Energía para tu Hogar, permitiendo desarrollar una recorrida por distintos barrios de la localidad.





El intendente resaltó la importancia del programa Enfocar y aseguró que representa una respuesta concreta para muchas familias que hoy no pueden afrontar el costo de una consulta oftalmológica y de unos anteojos. En ese sentido, comentó que incluso antes del inicio de la actividad pudo dialogar con vecinos que manifestaban su satisfacción por acceder al control visual y obtener una solución en cuestión de horas.





"Es una enorme alegría ver la felicidad de los vecinos que pueden acceder a un control visual y recibir sus lentes el mismo día. En un contexto económico complejo, este tipo de políticas públicas generan un impacto directo en la calidad de vida de las personas", destacó Pogliano.





Asimismo, explicó que el operativo permanecerá durante toda la semana en El Bolsón, atendiendo en distintos puntos de la localidad para garantizar que todos los beneficiarios que cumplen con los requisitos puedan acceder al servicio.





Por su parte, el ministro Juan Pablo Muena agradeció el acompañamiento permanente del municipio y destacó la predisposición del intendente para facilitar la llegada del programa a la localidad.





"Siempre es un placer venir a El Bolsón, una ciudad tan linda y tan pujante. Este trabajo sólo es posible gracias a la articulación entre Provincia, los municipios y todos los equipos que participan del operativo", expresó.





El funcionario provincial realizó además un balance de los primeros resultados obtenidos por Enfocar Río Negro desde su puesta en marcha. Informó que la primera experiencia se desarrolló en San Carlos de Bariloche, donde durante aproximadamente un mes se realizaron cerca de 6.000 controles visuales y se entregaron 5.250 pares de anteojos, cifras que reflejan la magnitud y la demanda del programa.





Muena aseguró que Enfocar constituye una política pública inédita para la provincia.





"No existen antecedentes de un programa de estas características en Río Negro. Es la primera vez que se impulsa una iniciativa tan grande, tan ambiciosa y con tanta calidad, pensada para mejorar la salud visual y cambiar la calidad de vida de miles de rionegrinos", afirmó.





El ministro remarcó que el objetivo es llegar a cada rincón del territorio provincial, trabajando de manera coordinada con intendentes, comisionados de fomento y referentes de cada paraje, siguiendo la premisa impulsada por el gobernador de mantener presencia permanente en toda la provincia.





Otro de los aspectos destacados fue el trabajo interdisciplinario que permite desarrollar cada operativo. Muena señaló que el programa, coordinado por Marcela Florido, articula esfuerzos entre el Ministerio de Desarrollo Humano, los municipios, el sistema de Salud, la SENAF y especialmente los agentes sanitarios, quienes cumplen un rol clave al detectar las necesidades visuales de los vecinos y derivarlos para su atención.





El ministro también recordó quiénes pueden acceder al beneficio, aclarando que el programa está destinado específicamente a niños y adolescentes de entre 6 y 18 años, personas con discapacidad que cuenten con Certificado Único de Discapacidad (CUD) y adultos mayores de 60 años.





Explicó que muchas veces se presentan personas que no forman parte de esos grupos y por eso resulta importante difundir correctamente los alcances de la iniciativa.





Finalmente, Muena sostuvo que Enfocar Río Negro representa una herramienta concreta para acompañar a los sectores más vulnerables, garantizando el acceso gratuito a controles oftalmológicos y anteojos, con el convencimiento de que mejorar la salud visual significa también mejorar las oportunidades, la inclusión y la calidad de vida de miles de familias rionegrinas.