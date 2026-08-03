



Durante el mes de agosto todos los miércoles de 10 a 13 h Coopetel retoma la atención presencial en la Biblioteca Popular de Lago Puelo, ubicada en Av. Los Notros y Las Margaritas, para que vecinos y vecinas puedan realizar consultas, conocer los servicios e iniciar trámites sin necesidad de trasladarse hasta El Bolsón.





Desde el lanzamiento del servicio en la localidad, Coopetel completó con éxito la cobertura de la zona Centro, Isla Centro e Isla Norte, donde ya cuenta con más de 100 servicios de Cuádruple Play activos, que integran: internet por fibra óptica hasta 1000 megas, televisión digital Sensa, telefonía fija y telefonía móvil en una sola factura.





La televisión digital Sensa incluye más de 150 canales en HD, contenido on demand con series y películas, además de la posibilidad de retroceder hasta 24 horas la programación.





Además, Coopetel mantiene vigente una promo lanzamiento para nuevas altas, que incluye instalación sin costo, primer mes bonificado y 40% de descuento en las siguientes tres facturas.





Para todos los interesados en conocer áreas de cobertura, realizar consultas y trámites les recordamos nuestro contacto de Whatsapp de Atención al público: 2944 10-4463.