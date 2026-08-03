Recuperan herramientas, una antena Starlink y otros elementos robados tras un allanamiento en Lago Puelo

Un importante procedimiento realizado por la Policía del Chubut permitió recuperar diversos elementos denunciados como robados durante el fin de semana en Lago Puelo. El operativo, llevado adelante por la División Policial de Investigaciones (DPI) Comarca Andina en conjunto con otras dependencias policiales y bajo las directivas del Ministerio Público Fiscal, culminó con el secuestro de numerosos objetos de interés para la causa.

La diligencia judicial se desarrolló durante la mañana de este lunes, como parte de la investigación iniciada tras la denuncia de un vecino que había sido víctima de un hecho de hurto. A partir de las tareas investigativas realizadas por el personal de la DPI, los investigadores lograron identificar un domicilio ubicado sobre un callejón sin nombre de la planta urbana de Lago Puelo como posible lugar donde se encontraban los elementos sustraídos.

Con la correspondiente orden judicial, alrededor de las 11:20 los efectivos ingresaron a la vivienda y realizaron un exhaustivo registro. Como resultado del allanamiento fueron secuestradas una bordeadora eléctrica Stihl, una antena de internet Starlink, un caloventor Axel, un calefactor Coopens de 6.000 calorías y calzado considerado de interés para el avance de la investigación.

Mientras se desarrollaba el procedimiento, los investigadores tomaron conocimiento de una nueva denuncia presentada por trabajadores de la construcción que prestaban servicios en la propiedad donde se produjo el robo. Los obreros informaron que también habían sido víctimas de la sustracción de distintas herramientas y materiales de trabajo.

Ante esta nueva información y tras constatar que esos objetos también se encontraban dentro de la vivienda allanada, la Fiscalía solicitó una ampliación de la medida judicial, lo que permitió incorporar al secuestro discos de corte, escuadras metálicas, una bolsa de electrodos, imanes de herrería, tres rollos de cable de alargue, latas de pintura, botellas de aguarrás y una valija.

El procedimiento contó además con la participación de efectivos de la Comisaría Distrito Lago Puelo y de la División Policía Científica, que realizaron las pericias correspondientes para incorporar los elementos de prueba al expediente.

Desde la investigación se informó que todos los objetos recuperados quedaron a disposición de la Fiscalía interviniente, que avanzará con las actuaciones judiciales y dispondrá su posterior restitución a los damnificados.