La cultura se une para ayudar a reconstruir el taller de Rubén Rodríguez





La Secretaría de Cultura de Río Negro invita a la comunidad a participar de una jornada solidaria junto al reconocido artesano y ebanista Rubén Rodríguez, una de las figuras más representativas del trabajo en madera de El Bolsón. El encuentro se realizará el miércoles 6 de agosto a las 17.30 en la Biblioteca Popular Sarmiento de Bariloche, donde presentará y firmará ejemplares del libro La poética de la madera, editado por el Fondo Editorial Rionegrino (FER).

"Rubén Rodríguez representa una manera de entender el arte profundamente vinculada al territorio, a la naturaleza y a la identidad de la Patagonia. Cuando acompañamos a un gestor cultural como él, no solo estamos acompañando a una persona, sino también a un oficio, a una historia y a una parte de nuestro patrimonio cultural vivo", destacó el Secretario de Cultura, Martín Fraile Milstein.

El libro recorre la trayectoria del artesano, su vínculo con la madera como materia de creación y la construcción de una obra reconocida por su calidad y su fuerte raíz patagónica. La presentación adquiere un significado especial porque, meses atrás, un incendio destruyó el taller donde Rodríguez trabajó durante décadas y donde nacieron muchas de las piezas que hoy forman parte de su legado artístico.

En este contexto, la actividad se transformará también en una acción solidaria: la totalidad de lo recaudado por la venta de los ejemplares será destinada a Rubén Rodríguez para colaborar con la reconstrucción de su taller y acompañarlo en la continuidad de su labor.

La Secretaría de Cultura invita a vecinos, vecinas, artistas, lectores y a toda la comunidad a sumarse a esta propuesta, que busca reconocer el aporte de uno de los grandes artistas de Río Negro y reafirmar el compromiso con la preservación de los saberes, los oficios y el patrimonio cultural que mantienen viva la memoria y la identidad de la provincia.