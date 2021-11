Ya sé palpita la cuarta edición de la carrera a ciegas

La misma está organizada por los Amigos de Discapacitados Visuales de El Bolsón y se disputará el próximo domingo por las calles de la localidad con dos modalidades 3k y 8k. “Buscamos es justamente es la concientización, la inclusión y la empatía”, explico Analía Romero.





Se trata de la cuarta edición, el año pasado por supuesto no la hicimos por la pandemia, explico Analía Romero de Adivi, “en este caso retomamos esta carrera que como decimos siempre la carrera es la excusa, porque lo que nosotros buscamos es justamente es la concientización, la inclusión y la empatía. Por qué se trata de hacerlo, de participar como corremos, como caminamos, muchas veces las personas que no vemos, en dupla con alguien que nos da su fuerza, con alguien que nos presta sus ojos y justamente uniendo la fuerza de las dos personas llegar a la meta, una persona que no ve y una persona que ve y de eso se trata la carrera”, sintetizó la organizadora.

















A su tiempo Carlos Valle presidente de la asociación de amigos de discapacitados visuales explico cómo serán los dos circuitos propuestos, “ya tenemos delineados los dos circuitos uno de 3k y otro de 8k”.





La largada será el día domingo desde el gimnasio Américo Torres, de allí se tomará rápidamente la avenida San Martín hasta la calle Pueyrredón dónde será el corte de los 3 km Mientras que el resto que quiera hacer la competencia de 8k llegaran hasta el barrio Arrayanes sea sobre una superficie de ripio, explico Carlos Valle.





La cita es el 21 de noviembre a las 11:00 de la mañana cuando se largue la cuarta edición de Carrera a Ciegas 2021.

















Carrera a Ciegas se realiza anualmente desde el 2017, en el marco de los días del Bastón Verde (26 de septiembre) y el del Bastón Blanco (15 de octubre), esta edición se realizará el 21 de noviembre por razones organizativas sujetas a los tiempos de pandemia y protocolos locales.





La modalidad de la carrera es en duplas de guía y el guiado que se cubre los ojos y van unidos por una liga como corren las personas con discapacidad visual.





La carrera está orientada para personas sin discapacidad visual pero también participan personas con discapacidad visual donde correr en igualdad de condiciones.





El fin es la concientización e incentivar a corredores convencionales a ser guías de corredores con discapacidad visual, se busca empatizar para vivir desde uno mismo la experiencia de “sentir” un recorrido descubriendo sus propios sentidos y las capacidades comprendiendo así mejor a quienes conviven sin el uso de la vista.





Los participantes que se vendan los ojos pueden cambiar el rol a mitad de recorrido para que ambos puedan vivir la experiencia de ser guía y guiado reafirmando las capacidades, la confianza del guiado y entrega del guía que unidos los llevará a la meta.





Se ofrece una charla previa donde corredores con discapacidad visual y guías profesionales ofrecen una charla sobre la importancia de tomar en cuenta las capacidades de las personas con discapacidad y sobre el trato hacia ellas.





Hay dos distancias con diferentes kilometrajes, de 3 y 8 km.





Los participantes pueden correr o caminar ya que el objetivo es llegar a la meta de la manera en que les resulte más cómodo habiendo unido las fortalezas de la dupla con solidaridad.





Pueden participar todas las personas sin límite de edad ni condición, incluso en la experiencia de eventos pasados han participado padres/madres con sus hijos, familias, adultos mayores del Centro de Jubilados, atletas experimentados que se vendan los ojos y corren sin ver por primera vez, personas con discapacidad, todos siendo guiados o guiando.





Se entregan medallas y distinciones a los 5 primeros de cada categoría las cuales son: Duplas Mixtas, de Damas y de Caballeros.





El recorrido es sin mayores dificultades y por la avenida San Martín (Av. Principal de la localidad) hacia el norte saliendo del Gimnasio Municipal de El Bolsón.





Al ser un recorrido céntrico despierta en la gente que circula por el lugar mucha alegría, curiosidad y alientan a los participantes en el circuito.





También, en el marco del evento deportivo está incluida la parte social con los stands y bufetes a cargo de distintas instituciones y escuelas, que en esta edición estará sujeto a las posibilidades que estén permitidas según protocolos municipales.





Vuelve los 3k o 8 k por el centro de El Bolsón.





Arma tu dupla de Damas / Mixtos / Caballeros. Retiro de Kits en Cabaña Mico.

Organiza Grupo ADIVI (Amigos Discapacitados Visuales)





Para más información carreraaciegas2021@gmail.com WhatsApp: +5492944536857

¡Confianza y Entrega!