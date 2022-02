Coopetel garantiza un año más de gas a localidades de la línea sur

Así lo afirmaron los consejeros Marcelo Contardi y Gaston Palleiro, quienes se reunieron el día lunes con la gobernadora Arabela Carreras y llegaron a un acuerdo dado el retraso que sufre el gasoducto cordillerano.

Esta mañana noticiasdelbolson dialogo con los integrantes del consejo de administración de Coopetel Gastón Palleiros y Marcelo Contardi sobre la reunión que mantuvieron ayer en Bariloche con la gobernadora Arabela Carreras a fin de llevar certezas a la población sobre el abastecimiento de gas, “Coopetel tiene una historia larga historia de prestación de servicio en la línea Sur en atención a administrar las plantas que proveen gas domiciliario en las localidades de Maquinchao, Los Menucos, Sierra Colorada y Ramos Mexía por tal motivo Coopetel administra y opera plantas que son de Propiedad provincial y que están condicionadas en su continuidad a la construcción y puesta en marcha del gasoducto que se está terminando y que estaba en camino a ponerse en funcionamiento”, sostuvo el presidente del consejo Marcelo Contardi.

Seguidamente agrego que la expectativa era que este año se iniciaba la operatoria del gas natural pero por problemas constructivos, de obra del gasoducto se postergó la vinculación de estos cuatro pueblos con esta nueva energía, “hemos acordado la continuidad de este año con la operatoria competente en el mismo sistema que se venía operando y esto significa mantener el personal trabajando en la condición que se hizo y con el mismo sistema que se venía haciendo hasta ahora”, aseguro el presidente de la cooperativa.

Cupo de gas asegurado

A su tiempo Gastón Palleiros explico que debieron rápidamente asegurar el cupo de gas con las generadoras, “Una de las primeras cosas que tuvimos que resolver fue sí reservamos el cupo pleno de la línea sur, porque en ese momento no teníamos la seguridad si se iba habilitar el gasoducto, al que le falta para finalizar la obra un 5%, sin embargo, no se está pudiendo cumplir”.

Con todo Palleiros confió que ayer informó la gobernadora que va a tener que cancelar el contrato y tendrá que llamar a licitación por ese 5% que falta que es muy poco pero ya viendo la época del año en la que estamos se sabe que por más que se termine antes, antes del invierno no se va hacer la transición de las redes de gas vaporizado que Coopetel administra, no se va a pasar el gas natural por qué implica una logística que no se va a poder hacer en pleno invierno, explico el consejero.

Finalmente Palleiros detallo que Coopetel se aseguro de brindar un servicio competo por un año más, “lo que más nos importa nosotros es brindar el servicio como lo venimos dando hace 20 años de excelente calidad, hay una cosa que nunca pasó en la línea sur, es que nunca se cortó el gas, a veces hubo que administrarlo, hubo que pedir que algunos edificios públicos cesarán en el ejercicio de funciones pero para asegurar que cada persona que tenía gas no se queda sin servicio y priorizamos el cumplir un rol social, nos comprometimos hace 20 años lo seguimos cumpliendo, lo vamos hacer un año más”, aseguro el consejero.