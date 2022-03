El beso prohibido, golpearon a una pareja de jóvenes por besarse.

El pasado fin de semana en un boliche céntrico, una pareja se disponía a salir de local bailable, y al momento que se dieron un beso, fueron salvajemente agredidos por un grupo de contertulios bajo la atenta mirada de los efectores de seguridad. Esta mañana dialogamos con la directora del área de diversidad y género del Municipio de El Bolsón Norma Quisle quién comentó cuáles son los pasos a seguir y como desde ese organismo se ayuda a quiénes son víctimas de la homofobia. El pasado fin de semana en un boliche céntrico, una pareja se disponía a salir de local bailable, y al momento que se dieron un beso, fueron salvajemente agredidos por un grupo de contertulios bajo la atenta mirada de los efectores de seguridad. Esta mañana dialogamos con la directora del área de diversidad y género del Municipio de El Bolsón Norma Quisle quién comentó cuáles son los pasos a seguir y como desde ese organismo se ayuda a quiénes son víctimas de la homofobia.





En diálogo con noticiasdelbolson la directora de la oficina de diversidad del municipio local, Norma Quisle, se refirió al hecho que ocurrió durante el fin de semana en un local bailable donde una pareja de jóvenes fue agredida fuertemente por besarse.













“Pensábamos que en nuestra localidad esto no ocurriría, pero la realidad es que esto no es así, tenemos conocimiento de otras situaciones que han sucedido, esto no es para nada un tema superado”, explico Quisle. La directora agrego que, si bien no son muchos los casos, si se tiene conocimiento de un par de situaciones en algunos locales de la localidad.





“Sabemos que es muy difícil para quien lo atraviesa buscar ayuda, poder decir me paso esto, es importante que sepan que van a ser cuidados, y respetados”, remarco la directora del área de género y diversidad.





Seguidamente agrego: “trabajamos en conjunto con personal policial. Sabemos que es una situación de instancia privada lo sucedido donde uno de los jóvenes tiene un certificado médico por un mes debido a las lesiones recibidas”.





Finalmente, Quisle dijo es necesario que sepan que la oficina de diversidad de genero los puede acompañar, ayudar, “lo principal es quien atraviesa una situación así sientan que los podemos ayudar. Es un camino largo, pero se puede llevar adelante en conjunto”.