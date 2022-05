Censo 2022: paso a paso, qué hacer si el censista no fue a tu casa

l Gobierno dio por terminado el relevamiento en áreas urbanas del Censo 2022, pero algunas viviendas no recibieron la visita del enviado del Indec (Instituto Nacional de Estadística y Censos). El paso a paso que se debe seguir en estos casos.





Según informaron fuentes de este organismo, hay dos caminos a seguir para resolver este inconveniente. Por un lado, se puede contactar a la Mesa de Ayuda del Censo a través de la línea 0800-345-2022, que es gratuita.





La otra alternativa consiste en enviar un mail a censo@indec.gob.ar y poner el asunto “No fui censado/a”. En este correo electrónico se debe incluir la información que se detalla a continuación:





Nombre:

Provincia:

Partido/Departamento:

Localidad:

Calle:

Número:

Piso y departamento (si es propiedad horizontal):

Código de finalización de seis dígitos (si completó el Censo digital):

Correo electrónico:

Teléfono de contacto:





De todos modos, para subsanar posibles errores u omisiones, desde el Indec, contaron cómo será el proceso de revisión que se utilizará en aquellos lugares donde hoy no se haya podido realizar el relevamiento: “Hay una semana de supervisión, que es la semana que viene. Se analizan los datos de los hogares que no fueron censados por diversos motivos y se los recupera”. De esta manera, se procederá a visitar nuevamente aquellos sitios que no fueron cubiertos este miércoles.