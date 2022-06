Accidente vehicular en el puente de calle Azcuénaga

El siniestro vial ocurrió minutos antes de las 1 de la madrugada entre un Volkswagen y una moto. Según testigos una joven que circulaba de acompañante en la moto resulto con una lesión que posteriormente se confirmó que no estaba fracturada.





Siendo a las 0.30 horas del día sábado se alertó al cuartel de bomberos voluntarios de El Bolsón sobre un accidente que involucraba a una moto y un rodado al llegar lo voluntarios se encontraron con una joven en el piso que presentaba un dolor muy fuerte en una de sus piernas. Se trasladó al nosocomio local a los dos ocupantes de la motocicleta.





Según relato el conductor del auto la moto venía circulando a alta velocidad sin luces y se cruzó repentinamente.









Sin embargo, mas tarde el mismo conductor explico a través de las redes sociales de noticiasdelbolson que. “Soy el dueño del auto, ahora me dejaron a pata con el auto secuestrado, el chico que manejaba iba tomado, la moto sin ningún papel, sin patente sin nada, la verdad una angustia total, mí herramienta de trabajo, ahora no sé hasta cuándo me lo van a entregar.





Toda la gente que nos conoce a mí y mi pareja lo sabe, ahora no sé qué hacer.





Además, el propietario del rodado se preocupó por el estado de la joven lesionada, “una pena total por la chica que iba atrás de la moto, recibió un golpe fuerte en su pierna, espero que se mejore pronto”, sostuvo el conductor dle rodado que permanceio hasta las 4 AM en el hospital preocupado por la salud de la joven.