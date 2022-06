Coopetel trabaja en el proyecto para la instalación de dos nuevas plantas de vaporizadoras de gas

Marcelo Contardi presidente del consejo de administración de Coopetel, confirmo esta mañana que se encuentran trabajando en conjunto con la provincia de Rio Negro en la instalación de dos nuevas plantas de vaporización de gas. Una en balsa Las Perlas y la otra en el puerto de San Antonio Este.

Primeramente el presidente de Coopetel Marcelo Contardi se refirió a la situación del gasoducto cordillerano del cual no estimo cuando podría estar en funcionamiento, " ahí una serie de procesos que se están haciendo cómo evaluar todas las instalaciones domiciliarias, evaluar qué tipo de artefacto tiene cada casa para después cambiar los picos de cada artefacto, cambiar todos los reguladores y eso es un proceso largo y complejo más allá de que todavía faltan algunos tramos finales en el gasoducto junto a algunas obras accesorias que no se han terminado, por lo tanto la migración definitiva ojalá pudiera hacerse en el verano, no lo sabemos, no está claro y no es competencia de Coopetel, eso lo determina la provincia”.





Sobre el futuro que tendrán las cuatro plantas vaporizadoras que tiene la provincia en la línea Sur ya que entrar en funcionamiento el gasoducto que deberían obsoletas con tarde y detalló que hay un trabajo iniciado en conjunto con la provincia de Río negro para trasladarlas a dos localidades donde ya se está evaluando esta posibilidad, " Coopetel administra, maneja y opera la totalidad las plantas, tengan en cuenta que están entrando hoy entre son cuatro localidades en Maquinchao, Los Menucos, Ramos Mejía y Sierra Colorada; esas cuatro plantas cuando se conecten al gasoducto van a quedar libre para reubicarse en otro lado de la provincia, estamos trabajando con la provincia, se está Iniciando el análisis de algunas localidades que podrían llegar a recibir estas plantas o viendo la posibilidad poner plantas nuevas independientemente de la migración de estas otras".





Balsa las perlas y puerto de San Antonio este





Entre las comunidades que se podrían beneficiar con este tipo de servicio de gas domiciliario se plantea balsa Las Perlas sobre la cual Contardi explico: "corresponde al elegido del municipio de Cipolletti y si hay un pedido sobre eso que tenemos que hacer un estudio muy complejo y también la otra es de San Antonio Este en el puerto del Este, que también estamos a la misma <allá tenemos bastante más avanzado el proyecto”.





Rápidamente el presidente de Coopetel enfatizo que son proyectos que se podrán concretar o no, “lo cierto es que nosotros tenemos la disposición de llevarlos adelante y ojalá pudieran a expandir los horizontes de la Coopetel”, aseguro Contardi.