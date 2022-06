Cuesta del Ternero: uno de los detenidos pasó a huelga líquida y dejó instrucciones para sus cenizas

Saavedra expresó que “esto desembarca en el mismo criterio que venimos manteniendo. Nosotros desde el 9 de junio venimos advirtiendo que la salud de nuestro asistido se está agravando tanto física como psicológicamente”. Es por esto que presentaron un per saltum a la corte la cual aún sigue en la Secretaría N°3 por lo que todavía no obtienen ninguna respuesta. También presentaron tres pronto despacho con tres hechos nuevos y “hoy (27/6) denunciando este manuscrito que entrega a su hermana en una visita que le hace al penal”.

En el mismo, Feilberg instruye a la familia qué destino tiene que tener su cuerpo si algún día le pasa algo. Además, responsabiliza al Poder Ejecutivo y Poder Judicial de la provincia de Río Negro. “Expresamente solicita que sus cenizas, una vez cremadas, sean dejadas en el pórtico del domicilio personal de la gobernadora Arabela Carreras”, indicó el abogado de Martín Feilberg y agregó que desde la Corte le informaron que “el estudio está muy avanzado, el caso está para resolverse, no obstante y atento a la gravedad que esta situación tiene, interpusimos un habeas corpus al Superior Tribunal de Justicia de Río Negro”.





Saavedra sostuvo que “el per saltum lo presentamos porque no confiamos en el Poder Judicial, ni en el Ejecutivo por cómo se comportó en manos de (Victor) Gangarrossa y la Dra (Romina) Martini”.





Además, Feilberg pide en su manuscrito que el día de la mañana sea su familia la que sigue adelante con los reclamos civiles y penales, “es por eso que nosotros estamos dejando identificados y previstos, quiénes son los responsables de todo lo que le suceda al señor Feilberg, que permanece hace casi ocho meses detenido en prisión preventiva sin justificación alguna”, aclaró Saavedra.





Finalmente, contó que en la última charla que tuvo con su defendido, quería iniciar la huelga de líquidos el día viernes (24/6), “yo le pedí que me diera hasta el día de hoy para ver qué resultados teníamos y hoy me volvió a repetir que no va a admitir un día más preso y que va a la huelga de líquido. Por lo que tengo entendido, estas huelgas implican entre 48 y 72 horas de un agravamiento de su salud”.