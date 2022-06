Darío Barassi, furioso con Lali Espósito: "Enana forra"

Darío Barassi compartió un divertido momento con sus participantes de 100 argentinos dicen (El Trece) cuando quiso saber si Lali Espósito iría a un hipotético velorio suyo. “Voy a ver el tema de mi velorio, porque parece que Lali sí vendría al velorio de Barassi. A ver qué contesta esta enana forra”, arrancó el conductor con su característico sentido del humor.





“Bueno, principalmente tengo que no tener show, sino por supuesto que no voy y hago un tuit y te pongo una fotito en una storie”, respondió Lali a través de un audio. “Con una referencia a mí, tipo el moño mío que te pusiste una vez, bueno, buscaría la imagen adecuada. Pero si justo no tengo nada, ¿cómo no te voy a ir?”, agregó la cantante.

El conductor bromeó con la cantante al suponer su velorio y la participación de la jurado de La Voz Argentina.