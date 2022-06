El Hoyo: lograron desenterrar la retroexcavadora hundida en arroyo Leiva

Un operativo conjunto entre distintos organismos logró sacar del barro este sábado por la tarde una máquina retroexcavadora, propiedad de la Municipalidad de El Hoyo, que el domingo pasado había quedado hundida mientras realizaba tareas de limpieza sobre el arroyo Leiva, en el paraje de El Pedregoso.





Los trabajos se extendieron durante toda la semana y participaron técnicos de Vialidad Provincial y Nacional; trabajadores municipales; de la Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos, y otras áreas; la Dirección de Protección Civil y los bomberos voluntarios. También colaboraron vecinos de la localidad y los municipios de Lago Puelo, El Maitén y Cholila, quienes brindaron asistencia.





Según se adelantó, “ahora se espera la llegada del equipo de mecánicos de la empresa proveedora de la máquina para que realicen un diagnóstico del estado de la misma y establezcan los pasos a seguir”.

Cabe recordar que el accidente generó todo tipo de especulaciones y críticas en la Comarca Andina, ya que se registró en el interior de la chacra “El Monje”, propiedad de la familia del intendente Pol Huisman, donde se castigó que “estaba trabajando un domingo y operada por un chofer que no pertenece al municipio”.





En su defensa, el jefe comunal contrapuso que “con la máquina empantanada hacen uso político de una desgracia, porque esto es un accidente de trabajo que le puede pasar a cualquiera. Me pegaron duro, pero el pueblo sabe discernir: fue presentado como que estaba haciendo algo para mi beneficio, pero cuando lo explico queda clarísimo que no lo es. Quien no lo crea, que vaya a ver mi chacra, porque ahora no voy a poder cortar pasto por mucho tiempo por dejar pasar la máquina y evitar que los vecinos se inunden”.





Dicha maquinaria tiene un peso de 20 toneladas y un costo superior a los 180 mil dólares.





Allanamiento





En correspondencia, el fiscal Carlos Díaz Mayer, “inició una investigación de oficio al tomar conocimiento por publicaciones que daban cuenta de la posible existencia de una maquinaria vial que sería propiedad de la Municipalidad de El Hoyo, hundida en la finca de una autoridad municipal”.





Por lo tanto, durante la jornada del viernes realizó un allanamiento en el lugar, acompañado de personal policial, en el marco de una investigación para corroborar que dicha máquina “ estado trabajando el domingo en esa chacra propiedad del Intendente y habría estado siendo conducida por una persona que no sería un empleado municipal, ni tendría habilitación para conducirla. Se trata de una retroexcavadora que estaría identificada con la marca “LOVOL” y tendría identificación de la Municipalidad de El Hoyo”.





En detalle, es una de las cinco máquinas viales, “que entregó el verano pasado al municipio de El Hoyo el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENHOSA), siendo un organismo descentralizado actuante en la órbita de la Secretaría de Infraestructura y Política Hídrica del Ministerio de Obras Públicas del Poder Ejecutivo Nacional”.





Según lo reconstruido hasta el momento, “la retroexcavadora municipal habría estado realizando tareas en esa zona, en el marco de un plan de trabajo de limpieza de canales acordado entre el municipio de El Hoyo y el Instituto Provincial del Agua, a través de un acta compromiso firmada el 28 de abril de 2022 por el intendente Rolando Huisman y el administrador general del Instituto Provincial del Agua, Nicolás Cittadini. Esas tareas, eran definidas y coordinadas por la Dirección de Protección Civil de la localidad”.





Conforme lo adelantado, “lo que llamó la atención de la fiscalía es que el accidente en que la máquina cayó en un menuco, ocurrió el domingo y su operación no estaría a cargo de personal habilitado para ello”.





Aún cuando no fue confirmado oficialmente, el intendente y sus funcionarios estarían citados para el próximo martes al Concejo Deliberante para dar las explicaciones del caso.