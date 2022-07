Día Internacional de las Cooperativas: la historia de Coopetel

Coopetel es la cooperativa de obras y servicios públicos con mayor alcance territorial en Argentina. Tiene 52 años de trayectoria, su sede central está ubicada en El Bolsón, al suroeste de la Provincia de Río Negro, pero llega con sus servicios hasta el sur de Chubut y hasta la mitad sur de la Provincia de Neuquén.

Fue fundada el 9 de agosto de 1970, cuando la localidad de El Bolsón contaba con una población cercana a los 2.500 habitantes y los caminos que llevaban a otras ciudades eran de difícil acceso. En ese entonces, el único medio de comunicación posible con otros lugares era una radio desde la oficina del Correo.





“Coopetel es una cooperativa de servicios que nace para cubrir una necesidad que no podía resolver en su momento Entel, que era la empresa estatal de telecomunicaciones y no llegaba a El Bolsón. Este hito fundacional representa la continuidad histórica de la cooperativa, de ahí en más se comenzaron a cubrir áreas de telecomunicaciones de acuerdo a las necesidades de conectividad”, explicó el presidente de la Mesa Ejecutiva del Consejo de Administración de Coopetel, Marcelo Contardi.





“Fue por esto que no vino otra empresa a instalarse en un principio y se comenzó a hablar de que Coopetel era un monopolio, lo cual no es cierto. Nunca lo fue, solo que por mucho tiempo no hubo interés por parte de otras empresas de instalarse en un lugar en el que no iban a obtener el lucro que esperaban. La cooperativa cubre áreas operativas que no son lucrativas en esencia ya que se trabaja sin necesidad de generar una retribución por el capital invertido, es por esto que la incidencia de costo por prestación está muy cerca del valor de cobro del servicio” agregó.









COOPETEL TELEFONÍA

Ante la incomunicación de las personas pobladoras, la Cámara de Comercio local tuvo la iniciativa de constituir la Cooperativa Telefónica de El Bolsón.

La Comisión Fundadora estaba integrada por los vecinos Francisco Granollers, Luis Lostra, Gabino Gerez, Javier Saldise, Emilo Bichara, Mariano González, Manuel Gandolfo, Antolín Díaz, Francisco Camargo, Eugenio Wershinin, Juan Prats, Rubén Alonso, Mario J.C. Guasco, Eduardo Guasco, Nadim Jodor, Carlos Aguila, José Nasif, Miguel Koll, Nelson Daniel, Pedro Omad, Rene Peñas, Horacio Cámara, Olga Nasif, Domingo Mollo y José Saldise.

Gracias a los primeros 24 socios fundadores fue que en el año 1975 se obtuvo una central telefónica y se proyectó ampliar el servicio. Hoy Coopetel cuenta con 5682 líneas telefónicas activas.

En épocas de convergencia digital y telefonía móvil, la telefonía es un servicio de vital importancia a la hora de garantizar la comunicación de los números gratuitos de emergencia como el 911, el 100 para contactar a Bomberos Voluntarios, el 101 para la Policía, el 103 para Incendios Forestales, el 107 para el Hospital, el 135 para Gendarmería Nacional o el 144 para situaciones de Violencia por motivos de Género.

















FUNDACIÓN COOPERAR

En el año 1998, Coopetel constituye la Fundación Cooperar, en la búsqueda de promover y desarrollar estrategias para apoyar el crecimiento integral de la actividad económico social, educativa y cultural de la Comarca Andina del Paralelo 42 desde el movimiento cooperativo.

La Fundación ofrece talleres, cursos, capacitaciones y brinda microcréditos a personas emprendedoras. Además, incorpora en el año 2020 a la Camerata Académica, un ensamble musical artístico y educativo que funciona como un espacio de perfeccionamiento para la familia de cuerdas frotadas.

COOPETEL INTERNET

Con la evolución de las tecnologías y de las necesidades de comunicación, la cooperativa comienza a brindar en el año 1998 el servicio de Internet por medio del teléfono, también conocido como "dial-up".

Luego, en el año 2003 se incorpora la tecnología inalámbrica o "Wi-Fi", en 2005 el servicio de ADSL y en 2017 la cooperativa comienza a trabajar con la tecnología más avanzada de navegación en Internet, la Fibra Óptica. Mediante el servicio FTTH (Fiber To The Home).

Hoy Coopetel llega hasta el 70% de los hogares del casco urbano de El Bolsón con este servicio y busca la migración hacía esta tecnología diferencial para dejar atrás el cableado de cobre. Asimismo, amplía su cobertura de Internet mediante el servicio de cable-módem.





COOPETEL ENERGÍA

En el año 1992 Coopetel ingresa al mercado del gas envasado y gas a granel. Hoy trabaja con una planta de gas ubicada en el acceso norte a El Bolsón, desde donde se realiza el reparto de gas a granel y gas fraccionado a distintos barrios de la localidad cada semana. Además, vende garrafas a proveedores externos que llegan hasta distintos puntos de las Provincias de Río Negro, Neuquén y Chubut.

Desde el año 2003, Coopetel administra 4 plantas de gas vaporizado en la Línea Sur. De esta manera, se garantiza el servicio de gas propano mediante redes de distribución a 3 mil familias en las localidades rionegrinas de Maquinchao, Los Menucos, Sierra Colorada y Ramos Mexia.

COOPETEL TV





En el año 2022, Coopetel comenzó a ofrecer el servicio de televisión por cable atendiendo a la necesidad de fortalecer un recurso local. Junto con la incorporación del canal 4, se busca garantizar el derecho de acceso a la información mediante un noticiero que aborde contenidos comarcales y que pueda ampliar su grilla a contenidos culturales y destinados a las infancias. De esta manera, también suma a sus servicios el Internet por cable módem.









LOS TRABAJADORES Y TRABAJADORAS QUE SOSTIENEN LA COOPERATIVA









Hoy en día, Coopetel se sostiene gracias a más de 100 personas que trabajan de manera directa e indirecta en las distintas áreas y sectores que abarca la cooperativa. Trabajadores y trabajadoras que cada día brindan su atención, reciben las consultas y agilizan los trámites para acceder a la telefonía, el Internet, el gas a granel y el cable.





También gracias al trabajo de quienes cada día realizan los trabajos técnicos y de mantenimiento para garantizar el buen funcionamiento de los servicios, a quienes hacen posible el acceso al gas a las familias en la Línea Sur y en las zonas rurales y gracias al trabajo de quienes acercan la información a cada hogar a través de la televisión por cable.













LA IMPORTANCIA DE LAS ASAMBLEAS





Las Asambleas son el órgano de decisión definitivo de las Cooperativas, la asamblea pone en situación de igualdad a todas las personas asociadas en cuanto a las decisiones del rumbo de la institución. En las asambleas, cada socio tiene un voto independientemente de la cantidad de servicios que tenga o de su participación en la dinámica de Coopetel. Esto iguala a todos y todas a la hora de las decisiones sobre la gestión de la Cooperativa





“Las asambleas ordinarias que convoca Coopetel son abiertas, la participación por lo general está en un 15 o 20% de los asociados, que si bien el número puede parecer chico, no es menor ya que la media histórica de la participación en asambleas de cooperativas de servicios a nivel nacional es alrededor del 5%”, expresó Contardi.





Las Asambleas Ordinarias se realizan una vez al año dentro los cuatro meses siguientes al cierre del ejercicio económico. Tienen por competencia considerar la Memoria, Balance General, Estados de Resultados y otros anexos. También son de su incumbencia los informes del síndico y del auditor.





















LA MESA EJECUTIVA









La Mesa Ejecutiva conduce la cooperativa y es parte del Consejo de Administración que toma las decisiones en conjunto de manera semanal mediante referéndums del Consejo, que valida o no las decisiones que se toman.





“En principio lo que buscamos desde esta Mesa Ejecutiva es una dinámica de crecimiento para la cooperativa. Queremos salir del estancamiento que tuvo durante mucho tiempo y afrontar que Coopetel es una empresa de carácter social, por lo que busca cubrir con servicios las necesidades de la comunidad. Nosotros apuntamos a poder abarcar cada vez más desde lo geográfico, buscamos llevar servicios de mejor calidad y mejor prestación como es la fibra óptica en reemplazo del ADSL y estamos reemplazando equipos de telefonía rural por otros de mejor calidad”, aseguró Marcelo Contardi, presidente de la actual Mesa Ejecutiva.





“En cuanto al gas, queremos mejorar la accesibilidad de los usuarios, por lo que hemos implementado un sistema de venta que no sea al contado o con pago anticipado, sino que busca unificar el consumo anual mediante cuotas mensuales, de maner tal que se pueda dividir en pagos de todo el año ese gasto que se concentra en el invierno. Aún estamos en etapa experimental pero buscamos facilitar el acceso de la gente a un servicio como el de gas”, agregó.





“Estamos cubriendo el servicio de la Línea Sur con inversión de recursos, entendemos que la gente de la Línea Sur recibe un servicio esencial por redes desde las plantas que administra Coopetel . No escatimamos dedicación ni recursos a las necesidades de esa zona. También prevemos un crecimiento del área de gas por redes que apunta a la posible instalación de nuevas plantas. Además buscamos llegar a una mayor cobertura de áreas con tanques de gas propano, a granel, y también queremos extender el servicio de conectividad a más lugares como el noroeste de Chubut. Otro proyecto es instalar una planta peletizadora y llegar con el servicio de televisión por cable a la comarca para contar con un medio de comunicación que nos involucre a todos y todas”, concluyó Contardi.





El 2 de Julio es el día Internacional de las Cooperativas. La historia de los servicios de telefonía e internet de El Bolsón está atravesada por el cooperativismo, como también el acceso al gas a granel y al gas fraccionado.