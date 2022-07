Ñorquinco. Incomunicado por la desidia y falta de respuesta de Movistar

“Movistar no invierte, nos responden y no mantiene los equipos, se corta la luz y no hay soporte de baterías para mantener el servicio”, detallo el intendente Félix Moussa quien agrego que ante el reclamo te redirigen a una computadora. También pidió el repaso de la ruta 1S40 por parte de vialidad nacional ante las intensas nevadas que se registran.