Quién es el cipoleño que entró a La Voz Argentina: su historia

Gastón Bell es una figura reconocida en el ambiente artístico del Alto Valle, por su amplia trayectoria musical. Pese a que hace algunos años partió rumbo a Buenos Aires, donde vive y trabaja, la región ha disfrutado en varias oportunidades de su calidad vocal en diversos escenarios.





Gastón tiene 38 años, es cantante, baterista, artista callejero y profesor de canto. Desde hace unos años se instaló en Buenos Aires y viaja por toda la costa haciendo la temporada de verano en diferentes balnearios.

Además, durante la cuarentena por el COVID-19, el cipoleño deslumbraba en las redes sociales con sus presentaciones virtuales en las que se le podía donar dinero. Algo así como "pasar la gorra de forma virtual".





Pero esta vez su trayectoria podría tomar un rumbo distinto al presentarse en el certamen de canto más famoso del país, y en el que brilló y emocionó. Es que este jueves por la noche Telefe mostró la audición a ciega de Gastón en La Voz Argentina, y todo el jurado se rindió a sus pies.

"Empecé tocando la batería, porque tenía miedo de salir al frente. Pero con el tiempo, fui rompiendo esa vergüenza y me empecé a animar a hacer shows en la calle, en las plazas y en alguna que otra ocasión, fui al subte en Buenos Aires, para animarme a romper esa barrera que tenía", detalló.





Luego, en el escenario, le dedicó la audición a su abuela. “Mi audición se la dedico a mi abuela que siempre me escuchó, me bancó y sé que me está escuchando”, contó Gastón en el reality que conduce Marley.

El jurado quedó maravillado con el cipoleño





Los primeros en girar y realizar una devolución fueron Mau y Ricky, quienes lograron llevarlo a su equipo. "Fuimos los primeros, porque tu voz fue capaz de transmitir algo a nuestros corazones antes que a los demás. Eso quiere decir que nuestros corazones están alineados", explicaron.





Para convencerlo, los hermanos Montaner argumentaron que en su equipo están faltando voces masculinas, de modo que tendría menos competencia interna. "Vas a estar en paz, y la paz no tiene precio", le remarcaron.





Lali le dijo que la gran tentación con una canción así es tratar de hacerla como la hacía Freddie Mercury y, obviamente, no lograrlo. Pero Gastón hizo su propia versión de ese clásico, y eso le dio un excelente resultado. ¡Las cuatro sillas, loco. No lo puedo creer!", gritó.

Ricardo Montaner le preguntó al cipoleño si hacía teatro musical. "No, estudié, pero no he actuado". Montaner le respondió que tiene toda la onda para eso.





"Francamente, te veo haciendo teatro musical. Te lo digo desde el corazón: hubo un momento en el que te imaginé en Broadway. "En serio: te imaginé cantando en Broadway. Eres un tipo con mucha madera para el teatro musical", le insistió.

El cantante de 38 años ya es un reconocido músico en la región, con amplia trayectoria. Ahora, el país entero lo conoció y se emocionó.En Cipolletti y el Alto Valle es un nombre conocido. Gastón ha recorrido diferentes escenarios de la región como el Centro Cultural de Cipolletti, la Fiesta Nacional de la Manzana y muchos bares en Cipolletti y Neuquén.Los primeros en girar y elegirlo fueron los hermanos Mau y Ricky, le siguió Lali, La Sole y por último Ricardo Montaner. Es que su versión digna de Broodway de “Love of my life” de Freddy Mercury fue perfecta. Finalmente, tras escuchar las devoluciones, el cipoleño eligió el team de Mau y Ricky.