Rechazan pedido de desalojo contra Las Huaytekas

Es por una causa iniciada en el 2020, donde se denuncia a la comunidad presuntamente, de haber ocupado de manera ilegal un complejo de cabañas ubicada en la zona de Las Huaytekas.

La causa que pedía el desalojo fue iniciada en el 2020 y se le indilga a la comunidad la ocupación de unas cabañas que están instaladas en el predio en litigio que sin embargo dicha comunidad ya había sido reconocida como preexistente según la misma justicia anteriormente.

Desde la fiscalía aseguran que las cabañas no tienen ocupantes identificados, por tal motivo esta mañana el juez de Garantías Ricardo Calcagno rechazó hoy el pedido de desalojo contra la comunidad mapuche Las Huaytecas.

Vieja data

En tanto el fiscal Tomás Soto explico que la werkén de la comunidad Mirta Ñancunao fue incluida en la causa por ser referente, y recordó que esta causa fue archivada dos veces y en octubre del año pasado la policía constato que no había ocupantes en las cabañas.

En la audiencia realidad vía Zoom el abogado del denunciante José Zilberberg, pidió el desalojo basándose en que dicha ocupación habría sido de manera violenta cuando se encontraba un familiar de la cuidadora del lugar.

La audiencia de hoy se realizó de manera virtual.

En la audiencia judicial, solicitada por la querella, el apoderado de Zilberberg argumentó el pedido de desalojo y la restitución de la cabaña que, según el origen de la causa, fue ocupada por desconocidos en 2020. El abogado remarcó que se “constató la ocupación de manera violenta y clandestina”.

Litigio contra Zilberberg

Cabe destacar que actualmente existe una causa abierta iniciada por la provincia cuestionando la legitimidad de la propiedad de Zilberberg, sin embargo, los asesores del denunciante insisten en que Zilberberg era el poseedor de la propiedad.

Con todo el fiscal Soto insistió que no hay autores identificados y ni siquiera se llegó a una formulación de cargos. Este punto fue refrendado por la defensora oficial Blanca Alderete quien no solo confirmo que no hay ocupantes, sino que también detallo que la comunidad Las Huaytekas fue incluida en el relevamiento de comunidades indígenas que realizó años atrás el INAI y que se mantiene vigente la orden de no desalojo en la normativa nacional.